به گزارش خبرنگارمهر، فریدون حسنوند صبح یکشنبه در نشست با گروهی از سرمایه‌گذاران به ظرفیتهای بالا و کم‌نظیر استان بوشهر در بخش گردشگری اشاره کرد واظهار داشت: هم‌مرزی با سواحل زیبای خلیج فارس یکی از این ظرفیت‌های ویژه است که می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش بخش‌های مختلف گردشگری، راه‌سازی ریلی و جاده ای و حمل و نقل هوایی و دریایی، ادامه داد: این موارد محل‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

استاندار بوشهر به میزبانی استان از پنج تا شش میلیون مسافر در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: ایجاد هتل پنج ستاره، فراهم کردن امکانات تفریحات لازم دریایی، و بهره جستن از ساحل زیبای خلیج فارس، زمینه سرمایه‌گذاری را در استان دو چندان کرده است.

وی با اشاره به همکاری و تعامل مسئولان با فعالان بخش سرمایه‌گذاری و تسهیلاتی که در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت، ادامه داد: هر سرمایه‌گذار با حمایت‌های لازم از سوی مردم و مسئولان در کمتر از دو هفته زمین مورد نظر در ساحل زیبای بوشهر به آن واگذار می‌شود.

حسنوند اذعان داشت: استان بوشهر با 12 کشور حاشیه خلیج فارس همسایه است و مطالعات لازم در بخش‌های مختلف صورت گرفته است و با وجود پتانسیل لازم می‌توان در اسرع وقت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را آغاز کرد.

وی گفت: شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی فراهم است به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان برمی‌گردد.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری نیز گفت: با مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت که بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در استان ساحلی بوشهر فراهم است و در بخش‌های گردشگری، هلی کوپتری و دریایی کارهای بسیار خوبی می‌توان انجام داد.