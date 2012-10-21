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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

حسنوند خبر داد:

واگذاری زمین در ساحل بوشهر به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری

واگذاری زمین در ساحل بوشهر به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: در کمتر از دو هفته زمین مورد نظر در ساحل زیبای بوشهر به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری واگذار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، فریدون حسنوند صبح یکشنبه در نشست با گروهی از سرمایه‌گذاران به ظرفیتهای بالا و کم‌نظیر استان بوشهر در بخش گردشگری اشاره کرد واظهار داشت: هم‌مرزی با سواحل زیبای خلیج فارس یکی از این ظرفیت‌های ویژه است که می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش بخش‌های مختلف گردشگری، راه‌سازی ریلی و جاده ای و حمل و نقل هوایی و دریایی، ادامه داد: این موارد محل‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

استاندار بوشهر به میزبانی استان از پنج تا شش میلیون مسافر در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: ایجاد هتل پنج ستاره، فراهم کردن امکانات تفریحات لازم دریایی، و بهره جستن از ساحل زیبای خلیج فارس، زمینه سرمایه‌گذاری را در استان دو چندان کرده است.

وی با اشاره به همکاری و تعامل مسئولان با فعالان بخش سرمایه‌گذاری و تسهیلاتی که در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت، ادامه داد: هر سرمایه‌گذار با حمایت‌های لازم از سوی مردم و مسئولان در کمتر از دو هفته زمین مورد نظر در ساحل زیبای بوشهر به آن واگذار می‌شود.

حسنوند اذعان داشت: استان بوشهر با 12 کشور حاشیه خلیج فارس همسایه است و مطالعات لازم در بخش‌های مختلف صورت گرفته است و با وجود پتانسیل لازم می‌توان در اسرع وقت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را آغاز کرد.

وی گفت: شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی فراهم است به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان برمی‌گردد.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری نیز گفت: با مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت که بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در استان ساحلی بوشهر فراهم است و در بخش‌های گردشگری، هلی کوپتری و دریایی کارهای بسیار خوبی می‌توان انجام داد.

کد مطلب 1724864

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