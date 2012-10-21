به گزارش خبرنگارمهر، فریدون حسنوند صبح یکشنبه در نشست با گروهی از سرمایهگذاران به ظرفیتهای بالا و کمنظیر استان بوشهر در بخش گردشگری اشاره کرد واظهار داشت: هممرزی با سواحل زیبای خلیج فارس یکی از این ظرفیتهای ویژه است که میتواند محل مناسبی برای سرمایهگذاری باشد.
وی با تاکید بر ضرورت گسترش بخشهای مختلف گردشگری، راهسازی ریلی و جاده ای و حمل و نقل هوایی و دریایی، ادامه داد: این موارد محلهای خوبی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
استاندار بوشهر به میزبانی استان از پنج تا شش میلیون مسافر در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: ایجاد هتل پنج ستاره، فراهم کردن امکانات تفریحات لازم دریایی، و بهره جستن از ساحل زیبای خلیج فارس، زمینه سرمایهگذاری را در استان دو چندان کرده است.
وی با اشاره به همکاری و تعامل مسئولان با فعالان بخش سرمایهگذاری و تسهیلاتی که در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت، ادامه داد: هر سرمایهگذار با حمایتهای لازم از سوی مردم و مسئولان در کمتر از دو هفته زمین مورد نظر در ساحل زیبای بوشهر به آن واگذار میشود.
حسنوند اذعان داشت: استان بوشهر با 12 کشور حاشیه خلیج فارس همسایه است و مطالعات لازم در بخشهای مختلف صورت گرفته است و با وجود پتانسیل لازم میتوان در اسرع وقت فعالیتهای سرمایهگذاری را آغاز کرد.
وی گفت: شرایط سرمایهگذاری در بخشهای حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی فراهم است به گونهای است که سرمایهگذاری در کوتاهترین زمان برمیگردد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری نیز گفت: با مطالعات و بررسیهای صورت گرفته میتوان گفت که بسترهای لازم برای سرمایهگذاری در استان ساحلی بوشهر فراهم است و در بخشهای گردشگری، هلی کوپتری و دریایی کارهای بسیار خوبی میتوان انجام داد.
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