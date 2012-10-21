دوره تخصصی آموزش مداحی در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی همدان از برگزاری دوره تخصصی آموزش مداحی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد جمشیدی با بیان اینکه این برنامه برای آشنایی بیشتر مداحان با روشهای صحیح مداحی برگزار می شود، گفت: در این دوره یک روزه مداحان با سبک صحیح مداحی و شعر و موسیقی در مداحی آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه حضور در این دوره برا مداحان شهرستان همدان آزاد است، افزود: این دوره نهم آبان ماه سال جاری در اداره کل تبلیغات اسلامی همدان برگزار می شود.

وی با اشاره به ساماندهی مداحان همدانی اظهار داشت: تشکیل پرونده و تعیین کدشناسایی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای مداحان همدان است.

حجت الاسلام جمشیدی اضافه کرد: در شهرستان همدان 450 مداح شناسایی شده که زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی همدان فعالیت می کنند.

اجرای نمایش "آقای نجار و خانم همسایه" در همدان

نمایش"آقای نجار و خانم همسایه" به نویسندگی امیر مشهدی عباس و کارگردانی محمود حکمتی اطهر برای کودکان در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان به روی صحنه رفت.

این نمایش با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و کانون تئاتر کودک و نوجوان همدان هر روز ساعت 17:30 روی صحنه می‌رود.

در این نمایش که مضمون آموزشی دارد حاتم میرزایی، سمیرا پاشایی، بهداد بلیغ فر، حمید محمدی، توحید فتحی، محدثه شهبازی، روژان عجمیان، آیدا فتحی، راضیه ذبیحی و امیر علی مظاهری به ایفای نقش می‌پردازند.

آهنگساز نمایش پویا حکمتی اطهر است و محمد یوسف شریفی نیز در بخش موسیقی اثر نمایشی "آقای نجار و خانم همسایه" مشارکت دارد.

پنج هزار دانشجوی همدانی درس آشنایی با دفاع مقدس را گذراندند

مدیر تحقیق و پژوهش کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان گفت: در نیم‌سال نخست امسال، پنج هزار و 141 دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی همدان دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس را گذراندند.

سید علی مساوات اظهار داشت: در ترم گذشته نیز تعداد یک‌هزار و 650 دانشجو دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس را گذرانده بودند.

مدیر تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان اعلام کرد: 146 کلاس آشنایی با دفاع مقدس در نیمسال اول سال 91 در سراسر دانشگاه‌های استان همدان برگزار شده است.

وی بیان داشت: تعداد 30 استاد دارای گواهی تدریس در سراسر استان همدان دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس را تدریس می‌کنند.

مساوات اضافه کرد: بیشترین تعداد دانشجویان متعلق به دانشگاه بوعلی سینا با یک‌هزار و 298 دانشجو و تشکیل 38 کلاس است.

اوقاف کبودراهنگ و آموزش و پرورش تفاهم نامه امضا کردند

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ از انعقاد تفاهمنامه‌ای با اداره آموزش و پرورش برای برگزاری مسابقات قرآن کریم خبر داد.

حجت‌الاسلام ابوذر عباسی افزود: در راستای حضور حداکثری دانش‌آموزان شهرستان در سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تفاهمنامه‌ای با اداره آموزش و پرورش شهرستان منعقد شده است.

وی اضافه کرد: این مسابقات در تمام مدارس شهرستان کبودراهنگ بین دانش‌آموزان برگزار می‌شود و نفرات برتر به مرحله استانی مسابقات قرآن راه خواهند یافت.

وی گفت: این مسابقات در دو مقطع خواهران و برادران و گروه سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار می‌شود.

عباسی اضافه کرد: این مسابقات در رشته مفاهیم، ترتیل و حفظ یک جزء، 2.5 جزء، 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء و کل قرآن کریم برگزار خواهد شد.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای دانشمندان اسلام و ایران در کانون مهدیه همدان

نمایشگاه دستاوردهای دانشمندان تاریخ اسلام و ایران در چهار حوزه مکانیک، نجوم، فناوری‌های بومی و ترازهای مهندسی در کانون مهدیه همدان برپاست.

این نمایشگاه با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ علمی و تحقیقاتی و آشنایی عموم مردم با دانشمندان تاریخ اسلام و ایران و ارتقا خودباوری در بین جوانان دایر شده است.

در این نمایشگاه که به همت موزه علوم و فناوری برگزار شده 19 اثر و 32 تابلو عکس به نمایش گذاشته شده است.

از 19 اثر ارائه شده در این نمایشگاه 10 اثر در حوزه مکانیک، سه اثر در حوزه نجوم، سه اثر در حوزه فناوری‌های بومی و سه اثر نیز در حوزه ترازهای مهندسی است.

این نمایشگاه از 29 مهر تا 4 آبان ماه در کانون مهدیه همدان پذیرای بازدیدکنندگان است.

200 هزار جلد کتاب دفاع مقدس منتشر و توزیع شده است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان گفت: تاکنون بیش از 200 هزار جلد کتاب دفاع مقدس به صورت رایگان در قالب 167 عنوان منتشر و توزیع شده است.

محمدجواد زمردیان با بیان اینکه حضور 17 هزار جانباز در استان همدان فرصتی بزرگ برای بیان خاطرات است، گفت: جشنواره استانی خاطره‌نویسی با هدف جمع‌آوری و ثبت خاطرات دوران دفاع مقدس برگزار می شود.

زمردیان افزود: در دور سوم جشنواره خاطره نویسی که فراخوان آن اعلام شده و برای تداعی شکل نامه‌های آن دوران که رزمندگان از جبهه برای خانواده‌های خود می‌نوشتند برگه‌هایی به همان شکل طراحی و چاپ شده که علاقه‌مندان می‌توانند خاطرات خود را در قالب هشت موضوع اعلام شده در این برگه‌ها بنویسند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان افزود: پس از گردآوری خاطرات و انتخاب خاطرات برتر توسط هیئت داوران آثار برگزیده به دومین کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس ارسال می‌شود.

مراسم سوگواری شهادت امام محمد باقر (ع) برگزار می شود

معاون تبلیغ وتهذیب حوزه های علمیه استان همدان از برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام محمد باقر (ع) در همدان خبر داد.

حجت الا سلام والمسلمین علی اصغرگرجی افزود: در این مراسم از سخنرانی آیت الله محمدی قائینی از اساتید حوزه علمیه همدان استفاده می شود.

وی گفت: این مراسم توسط حوزه علمیه همدان درشب شهادت امام باقر(علیه السلام) در شهرک شهید مدنی و مجتمع امام صادق علیه السلام برگزار خواهد شد.