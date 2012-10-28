محسن عرب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه انجمن موسیقی استان سمنان از سال 1381 به عنوان شعبه استانی انجمن موسیقی ایران فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: این انجمن در حوزه برنامه ریزی، تولید و نظارت بر موسیقی استان نقش به سزایی داشته است.

وی تصریح کرد: افراد با تجربه و نیز فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در انجمن مشغول فعالیت هستند که همه با هدف رشد و اعتلای هنر موسیقی جدی و فرهنگی کوشش و همفکری داشته و دارند، البته انجمن موسیقی دارای زیر مجموعه ای در شهرستان ها به نام کانون موسیقی است.

کانون های موسیقی دارای چارچوب هستند

وی با بیان اینکه کانون های موسیقی دارای چارچوب و وظایف مشخص هستند که با توجه به مدیریت مجتمع محور و تمرکز برنامه های هنری در فرهنگسراها فعالیت می کنند، افزود: هم اکنون پنج آموزشگاه در سمنان، دو آموزشگاه در دامغان و دو آموزشگاه در شاهرود مشغول فعالیت در زمینه هنر موسیقی هستند، البته در شهرستان های گرمسار و مهدیشهر، کانون های موسیقی مسئولیت آموزش موسیقی را بر عهده دارند.

گرایش آموزشگاه های موسیقی استان سمنان به موسیقی سنتی ایرانی

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین اضافه کرد: عمده آموزشگاه های این استان با گرایش موسیقی ایرانی مشغول فعالیت هستند البته برخی از آنها با رویکرد کلاسیک آموزش می دهند.

عرب امیری با اشاره به این مطلب که گروه های موسیقی به سه دسته پیشکسوت، جوان و هنرجو تقسیم می شوند، اظهار داشت: خوشبختانه در استان سمنان گروه جوانان با انگیزه خوبی در گرایش های مختلف سنتی دستگاهی، سنتی ترکیبی، محلی، بومی، کلاسیک و پاپ فعالیت دارند.

فعالیت 30 گروه موسیقی در استان سمنان

وی از فعالیت قریب 30 گروه موسیقی با 150هنرمند در سطح ها و شیوه های مختلف در استان سمنان خبر داد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: در سال های اخیر به دلیل رویکرد خاص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حمایت از گروه های موسیقی جهت تولید و ارائه آثار موسیقی، رشد قابل توجهی در زمینه اجرا های صحنه ای موسیقی صورت گرفته است البته در بحث های کیفی هم همواره معیار ها و شاخص های مطلوب اجرا مد نظر بوده و در مراحل مختلف بازبینی تا صدور مجوز به صورت جدی لحاظ می شود.

عرب امیری با بیان اینکه هر چند موسیقی محلی استان سمنان به گستردگی و تنوع موسیقی مناطق مرزی کشور از قبیل کردستان، آذر بایجان وبوشهر نیست، عنوان کرد: در گوشه و کنار این استان پهناور بر حسب نوع اقلیم، زبان و گویش و نیز نژاد و قومیت، نمونه های اصیل و جالب توجهی وجود دارد که به لحاظ ویژگی های موسیقی هم اکثرأ سالخورده و کهن سال اند و اگر ما بیشتر غفلت کنیم و هنری را که تا چند دهه پیش دارای حیات و نقش اجتماعی موثری بوده نادیده بگیریم پاسخگوی نسل های بعد در خصوص حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی نخواهیم بود.

هنر موسیقی فاقد بودجه است

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه هنر موسیقی فاقد اعتبار و بودجه اختصاصی در معاونت هنری است، تصریح کرد: اعتبارات بر حسب هر برنامه یا فعالیت تعریف و تصویب می شود.

وی گفت: استان سمنان به ویژه شهر سمنان در مقایسه با استان های همجوار در زمینه هنر موسیقی نسبتأ از جایگاه مطلوبی بر خوردار است.

برنامه های آینده هنر موسیقی در استان سمنان

عرب امیری اظهار داشت: برنامه هایی که تاکنون برای اجرا تصویب شده شامل برگزاری نخستین جشنواره آواها و نواها، برگزاری جشنواره موسیقی، شناسایی و معرفی خوانندگان سنتی و محلی و نوازندگان بومی و مقامی، کشف شاه نامه خوانان و سحر خوانان وهویت بخشی به موسیقی بومی و فلو کلور در استان سمنان است.

وی ضمن تاکید بر اینکه پیش بینی می شود در آینده موسیقی استان سمنان رو به رشد باشد، افزود: اما باید هنرمندان برای گرفتن مجوزاجرای کنسرت به استانداردها و بعد آموزشی و اقتصادی توجه داشته باشند.

کمبود تجهیزات فنی و سالن را از عمده ترین مشکلات موسیقی استان سمنان



معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در خاتمه، کمبود تجهیزات فنی و سالن را از عمده ترین مشکلات در زمینه موسیقی استان سمنان برشمرد و گفت: با هنرمندان یک رابطه دوستانه ای داریم و همواره از آنها می خواهیم تا مشکلات را با ما در میان بگذارند و برای حل این مشکلات پیشنهاد دهند، باید هنرمندان و مسئولان در کنار همدیگر باشند نه مقابل هم.