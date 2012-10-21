واحدهای صنعتی یزد در نمایشگاه کالای ایرانی حضور می یابند

سید مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نمایشگاه کالای ایرانی که به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایرانی از سه تا پنج آبان ماه سال جاری در استان قزوین برگزار خواهد شد، سه واحد صنعتی از استان یزد حضور خواهند یافت.

وی افزود: واحد صنعتی خوشریس تولید کننده البسه کشباف، شوکا ایرانیان سازنده ماشین آلات نساجی و صنایع بسته بندی به‌بند سازنده ماشین آلات بسته بندی از استان یزد در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

عظیمی افزود: خوشه های نساجی و محصولات کنجدی استان نیز در این نمایشگاه به ارائه دستاوردها و محصولات خوشه خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: همایش مصرف کالای ایرانی نیز همزمان با این نمایشگاه و با هدف ایجاد فضایی برای تعامل و ارتباط دست اندرکاران تولید و مصرف و نهادهای پشتیبان و ذیربط برگزار می شود.

وی نقش ارتقاء کیفیت، ترویج فرهنگی، مدل های توسعه صنایع کوچک و متوسط، نهادهای پشتیبان، کنترل واردات و قاچاق کالا در تولید و مصرف کالای ایرانی را از مهمترین محورهای همایش برشمرد.