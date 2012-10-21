نمایشگاه بزرگ کتاب در کرمان افتتاح می شود/ عرضه بن با 40 درصد تخفیف

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی صبح یکشنبه در جلسه ای در جمع اصحاب رسانه از افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی در استان کرمان خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ساعت چهار عصر روز جمعه پنجم آبان در میدان بیرم آباد محل برگزاری نمایشگاه های کرمان افتتاح می شود.

این مسئول در ادامه افزود: ساعت کار نمایشگاه نه تا 12 صبح و عصرها طبق سال های گذشته ساعت سه و نیم تا هشت خواهد بود.

اختصاص 18 هزار متر مربع به نمایشگاه کتاب کرمان

وی همچنین با بیان که فضای اختصاص داده شده به نمایشگاه 18 هزارمترمربع است عنوان کرد: از این فضا 10 هزارمترمربع به غرفه های نمایش، فروش و فعالیت های جنبی و دو سالن به فعالیت های کودکان و نوجوانان و یک سالن به ناشران اختصاص یافته است.

سعیدی در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده در نمایشگاه مذکور اظهار داشت: برنامه هایی چون کارگاه های تصویرگری کتاب کودک، اجرای نمایش های عروسکی، قصه گویی و کارگاه های هنری برگزار خواهد شد.

وی همچنین نمایشگاه کتاب را پرمخاطب ترین و پربیننده ترین نمایشگاه در سطح استان کرمان دانست و افزود: چرا که بازدید و خرید در این نمایشگاه منحصر به قشر و یا صنف خاصی نخواهد بود.

سعیدی تصریح کرد: 480 ناشر از سراسر کشور و 35 ناشر استانی تا امروز ثبت نام و دعوت شده اند و احتمال افزایش این آمار تا روز افتتاح نمایشگاه وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این نمایشگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه های استان کرمان برگزار خواهد شد.

کاهش تعداد ناشران شرکت کننده در نمایشگاه کتاب کرمان

این مسئول با بیان این مطلب که تعداد ناشران امسال نسبت به سال گذشته کمتر است، گفت: برای کیفیت بخشی به کتاب هایی با عنوان های تکرارنشده از ناشران مختلف و باز کردن جای بیشتر برای کتاب های تخصصی تر ویژه دانشجویان و اساتید، این امر صورت گرفته است.

مدیرکل ارشاد استان در ادامه گفت: حداقل بن تخفیف امسال برای عموم در ششمین نمایشگاه کتاب 40 درصد برآورد شده است. همچنین تخفیف های ویژه ای نیز برای دانشجویان، دانش آموزان و حوزه های علمیه نیز در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه امسال فعالیت بخش بین المللی در خصوص غرفه کتاب به زبان های متفاوت که با هدف تامین نیاز جامعه دانشگاهی و متخصصین است در حد متعارف به غرفه های نمایشگاه اضافه شده است.

