کاهش امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور با تلاش اعضای فراکسیون اصولگرایان

یک نماینده مجلس و از امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: از صبح امروز تعدادی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس از جمله آقایان حداد عادل ،علیرضا زاکانی و حسین نجابت در گفتگو با امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور در صدد کاهش امضاهای این طرح برآمدند.

وی گفت: به نظر می رسد این نمایندگان موفق شده اند تعدادی از امضاها را کم کنند ، هر چند این طرح همچنان نصاب لازم برای پیگیری را دارد.

به گفته این نماینده جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه برای پیگیری طرح سئوال از رئیس جمهور و پاسخگویی 4 نماینده دولت به سئوال کنندگان از رئیس جمهور ساعت14 برگزار می شود.

فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور، حسینی وزیر اقتصاد، خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت چهار نماینده معرفی شده دولت به مجلس برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان درباره مسائل ارزی ، واردات گندم و واردات خودرو هستند.

بنا بر این گزارش طرحان سئوال از رئیس جمهور در پی جلسه با نمایندگان رئیس جمهور از ساعت 16:30 در محل کمیسیون تلفیق برای جمع بندی مباحث مطرح شده جلسه خواهندداشت.

به گزارش مهر ، پیش ازاین فراکسیون اصولگرایان مجلس با صدور بیانیه ای بااشاره به شرایط کشور و امکان استفاده از راه های جایگزین ، مخالفت خود را با طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام کرده بود .

فراکسیون رهروان اصولگرایان مجلس به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نیز در این خصوص جلساتی برگزار کرده است اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.

گزارش مهر طرح سئوال از رئیس جمهور با 102 امضا 19 مهرماه درباره مسائل ارزی، واردات گندم و خودرو به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد و هیئت رئیسه نیز کمیسیون برنامه و بودجه را به عنوان بررسی کننده این سئوال تعیین کرد.



