  1. فرهنگ و ادب
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

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انجمن ناشران کتاب کودک برای زنده‌یاد علیان جاسبی مراسم یادبود می‌گیرد

انجمن ناشران کتاب کودک برای زنده‌یاد علیان جاسبی مراسم یادبود می‌گیرد

انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک مراسم یادبودی را برای زنده‌یاد محمدرضا علیان جاسبی مدیر فقید انتشارات پیام آزادی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت محمدرضا علیان جاسبی، مدیر انتشارات پیام آزادی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک مراسم یادبود و گرامیداشت یاد و خاطره وی را برگزار می‌کند.

این مراسم روز چهارشنبه 3 آبان با حضور نویسندگان و ناشران ادبیات کودک و نوجوان از ساعت 16 تا 17:30 در مسجد نور واقع در میدان جهاد تهران برگزار خواهد شد.

محمدرضا جاسبی علیان مدیر انتشارات پیام آزادی و عضو هیئت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی شامگاه شنبه 29 مهر پس از دو سال بیماری در منزل خود دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر وی پیش از ظهر امروز یکشنبه 30 مهر برگزار و بدن این ناشر انقلاب در قطعه 70 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

کد مطلب 1724880

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