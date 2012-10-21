21 امضا از پای طرح استیضاح وزیرکشاورزی حذف شد/ استیضاح 20 امضا دارد

علی ایرانپور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: در آخرین آماری که از هیات رئیسه مجلس گرفتم، 21 نماینده امضای خود را از طرح استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی پس گرفتند.

وی گفت: این طرح 41 امضا داشت و هم اکنون 20 امضا پای طرح باقی مانده و همچنان در دستور کار روز چهارشنبه مجلس قرار دارد.

طرح استیضاح صادق خلیلیان 23 مهر ماه در 36 محور از جمله عدم اجرای قوانین موضوعه کشور، عدم ارائه آمار دقیق از تولیدات کشاورزی و آبیاری و هزینه کردها ، ورشکستگی واحد های دامی و اعطای وام‌های کلان به اطرافیان وزیر اعلام وصول شد.