  1. اقتصاد
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

با رای‌ هیات نمایندگان اتاق؛

"خ-الف" از هیات رئیسه اتاق ایران کنار رفت/ میرمحمدصادقی جایگزین شد

"خ-الف" از هیات رئیسه اتاق ایران کنار رفت/ میرمحمدصادقی جایگزین شد

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با رای‌گیری امروز خود در اتاق بازرگانی ایران، "خ-الف" معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت را از هیات رئیسه کنار گذاشتند و علاء میرمحمدصادقی را جایگزین وی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران امروز با رای‌گیری خود تصمیم گرفتند تا علاءمیرمحمد صادقی، عضو افتخاری هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران را به عنوان عضو هیات رئیسه انتخاب کنند.

وی جایگزین "خ-ال" معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که در انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز رای آورده بود، این در شرایطی است که بعد از اتفاقات پیش آمده و دستگیری "خ.الف" در جریان پرونده سوءاستفاده بزرگ مالی، صندلی این فرد در هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خالی مانده بود.

بر این اساس؛ انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برای تصاحب صندلی خالی، دو کاندیدا شامل علاءمیرمحمد صادقی و چمن‌آرا رئیس اتاق بازرگانی ایلام داشت که نمایندگان ترجیح دادند تا میرمحمد صادقی را با 185 رای بر کرسی هیات رئیسه بنشانند. چمن آرا توانست 105 رای موافق هیات نمایندگان را کسب کند.

کد مطلب 1724882

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