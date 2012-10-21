به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز بیانیه ای با امضای 200 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب به استان خراسان شمالی آثار معنوی و مادی و تاثیرات داخلی و خارجی زیادی به همراه داشت و پیام های رسا و بلیغی از سوی معظم له صادر شد که به برخی از آنها اشاره می شود.

-تبیین درست و کامل مفهوم اسلامی پیشرفت؛

-ایجاد تمدن نوین اسلامی با عنایت به بخش سخت افزاری تمدن شامل علم و اختراع؛

-بخش نرم افزاری تمدن شامل سبک زندگی و عقل معاش که فرموده اند این بخش اصل تمدن است.

-حضور حماسه ساز مردم که حکایت از پافشاری بر استمرار راه امام و شهیدان و آرمان های انقلاب در سایه ولایتمداری است و نشان دهنده سرزندگی و نشاط مردم و خسته نشدن در مسیر به رغم تمام فتنه های اجتماعی و اقتصادی است.

-افتخار مسئولان به خدمتگزاری این مردم و پیگیری این خدمت ها با اراده بلند، توجه جدی به وحدت مردم و مسئولان ، پرهیز از ایجاد تشنج و سلب امنیت و آرامش از جامعه به هر بهانه ای، اولویت بندی امور بر اساس اهمیت پرهیز از حاشیه سازی باید سرلوحه اقدامات مسئولان کشور باشد.

ما نمایندگان ملت به محضر رهبر انقلاب اعلام می داریم پیام بلیغ و حکیمانه حضرت عالی را دریافتیم و در جهت تحقق این آرمان های بلند از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.