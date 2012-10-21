شش اخاذ در شیراز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی انصاری در تشریح این خبر گفت: ماموران گشت یگان امداد هنگام گشت زنی در سطح شهر به دو نفر موتورسوار مظنون و این افراد با دیدن ماموران اقدام به فرار کردند.

وی ادامه داد: با اقدام سریع ماموران هر دو نفر دستگیر و پس از بازرسی بدنی یک قبضه اسلحه کمری و دو قبضه سلاح سرد از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اظهار کرد: تحقیقات پلیس از این دو نفر آغاز شده است.

سرهنگ انصاری در ادامه از دستگیری شش اخاذ توسط ماموران کلانتری 11زند خبرداد و گفت: ماموران گشت کلانتری 11 زند موفق شدند با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی شش اخاذ را شناسایی و دستگیر کنند.

وی بیان کرد: از اخاذان تعداد 2دستگاه موتورسیکلت مسروقه و تعدادی سلاح سرد کشف شده و تحقیقات از آنها جهت کشف سرقتهای احتمالی ادامه دارد.

توصیه های معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی

استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری باعث کاهش ترافیک و انضباط اجتماعی می شود. در این راستا با استفاده از وسایل نقلیه عمومی مسافربری علاوه بر هزینه های سوختی در وقت خود نیز صرف جویی کنیم.

شهروند گرامی مسافرکش غیرمجاز وسیله مناسبی برای سرویس دهی نیست از خودروهای مجاز و با علائم مصوب استفاده کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل با تلفن 110 تماس بگیرید.