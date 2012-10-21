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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

اخبار کوتاه/

پخت 100 نوع غذای محلی در گرگان

پخت 100 نوع غذای محلی در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: پخت 100 نوع غذای محلی در جشنواره غذاهای سنتی در گرگان، وقف یک باب منزل مسکونی برای اطعام دهی، آغاز ثبت نام آزمون ارزشیابی استخدامی روحانیون اهل سنت، از جمله اخبار کوتاه گلستان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهای محلی و سنتی با شرکت 65 بانو گرگانی و پخت 100 نوع غذای محلی در روستای زیارت گرگان برگزار شد.

در این جشنواره که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، معرفی غذاهای سنتی و محلی و غذیه سالم برای پیشگیری از بیماریهای قلبی از جمله اهداف بوده است.

آغاز ثبت نام آزمون ارزشیابی استخدامی روحانیون اهل سنت

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: ثبت نام سومین دوره آزمون ارزشیابی استخدامی روحانیون شاغل اهل سنت در سطوح 1 و 2 از 25 مهرماه آغاز و تا 15 آبان ادامه خواهد داشت.

سیدقربان حسینی افزود: آن دسته از روحانیون اهل سنت که دریکی از ارگان های دولتی یا غیردولتی به صورت تمام وقت و یا پاره وقت مشغول فعالیت هستند می توانند با مطالعه دفترچه راهنمای آزمون در سایت دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور و احراز شرائط عمومی و اختصاصی به اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور مراجعه نمایند.

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور خاطرنشان کرد: مدرسان و اساتید مدارس علوم دینی اهل سنت می توانند در آزمون تعیین سطح ویژه مدرسین شرکت کنند.

تالیف دو جلد کتاب در گرگان
 
ابراهیم حنیف نیا کارمند دانشگاه آزاد اسلامی گرگان دو جلد کتاب با عناوین"ره توشه مدیران در اندیشه دینی "و "معرفت خدا در پرتو اخلاق و رفتار "تالیف و روانه بازار کتاب کرد.

 کتاب معرفت خدا در پتو اخلاق و رفتار در  304صفحه و به قیمت 6000 تومان و کتاب ره توشهٔ مدیران در اندیشه دینی 202 صفحه و قیمت 5000 تومان روانه بازار کتاب شده اند

ورزش صبحگاهی بانوان 12 محله گرگان

در هفته تربیت بدنی به همت واحد ورزش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان، ورزش صبحگاهی بانوان شهر گرگان به صورت متمرکز در پارک شهر گرگان برگزار شد.
 
هدف ازاین نرمش صبحگاهی  که 300 بانوی گرگانی از 12 پارک سطح شهر در این محل گرد هم آمدند، تقویت انگیزه و  توسعه ورزش برای روحیه و جسمی سالم است.
 
در نیم ساعت فعالیت ورزشی روزانه علاوه بر داشتن ساعاتی فرح بخش و دلپذیر، می توانیم ضمن پیشگیری از بیماری ها از جسمی سالم برخوردار خواهیم بود.
 
وقف یک باب منزل مسکونی

 یک باب منزل مسکونی برای اطعام دهی در عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و جشن ائمه اطهار (علیهم السلام) در گرگان وقف شد.  
 
عزیزالله نوروزی از شهر  گرگان یکباب خانه (عرصه و اعیان به مساحت 140 متر مربع) و به ارزش180 میلیون ریال را برای اطعام تعزیه داری امام حسین علیه السلام و مراسم جشن ائمه اطهار علیه السلام وقف کرد.
کد مطلب 1724887

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