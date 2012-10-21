پخت 100 نوع غذای محلی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهای محلی و سنتی با شرکت 65 بانو گرگانی و پخت 100 نوع غذای محلی در روستای زیارت گرگان برگزار شد.



در این جشنواره که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، معرفی غذاهای سنتی و محلی و غذیه سالم برای پیشگیری از بیماریهای قلبی از جمله اهداف بوده است.



آغاز ثبت نام آزمون ارزشیابی استخدامی روحانیون اهل سنت

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: ثبت نام سومین دوره آزمون ارزشیابی استخدامی روحانیون شاغل اهل سنت در سطوح 1 و 2 از 25 مهرماه آغاز و تا 15 آبان ادامه خواهد داشت.

سیدقربان حسینی افزود: آن دسته از روحانیون اهل سنت که دریکی از ارگان های دولتی یا غیردولتی به صورت تمام وقت و یا پاره وقت مشغول فعالیت هستند می توانند با مطالعه دفترچه راهنمای آزمون در سایت دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور و احراز شرائط عمومی و اختصاصی به اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور مراجعه نمایند.

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور خاطرنشان کرد: مدرسان و اساتید مدارس علوم دینی اهل سنت می توانند در آزمون تعیین سطح ویژه مدرسین شرکت کنند.

تالیف دو جلد کتاب در گرگان



ابراهیم حنیف نیا کارمند دانشگاه آزاد اسلامی گرگان دو جلد کتاب با عناوین"ره توشه مدیران در اندیشه دینی "و "معرفت خدا در پرتو اخلاق و رفتار "تالیف و روانه بازار کتاب کرد.

کتاب معرفت خدا در پتو اخلاق و رفتار در 304صفحه و به قیمت 6000 تومان و کتاب ره توشهٔ مدیران در اندیشه دینی 202 صفحه و قیمت 5000 تومان روانه بازار کتاب شده اند