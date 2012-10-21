بندربن سلطان خسارت شرکت یوتلست برای قطع شبکه های ایرانی را می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت گزارش داد: منابع نزدیک به شرکت آرکیوا که تامین کننده خدمات ماهواره ای است فاش ساختند که کشورهای حوزه خلیج فارس خسارت ناشی از توقف برنامه های شبکه های ایرانی از سوی شرکت یوتلست را تقبل کرده اند.

این منابع بیان کردند: فشارهای وارد شده از سوی اتحادیه اروپا علت اصلی تصمیم شرکت یوتلست در قطع برنامه های شبکه های ایرانی بوده و این فشارها بر شرکت ارکیوا ویژه خدمات ماهواره ای نیز وارد شده است که در ورای فشارها اسرائیل و عربستان سعودی قرار داشته اند.

منابع فوق افزودند: این دو کشور تمامی تلاش خود را برای به اجماع رساندن تصمیم شرکت یوتلست برای توقف برنامه های نوزده شبکه ایرانی از جمله القدس و العالم به کار گرفته اند.

این منابع بیان کردند: جبران ضرر و زیان شرکت یوتلست و آرکیوا انگلیسی یکی از عوامل اصلی قطع سریع برنامه های شبکه های ایرانی بدون هیچ اخطاری درباره اصلاح سیاست های رسانه ای آنها بوده است.

نهرین نت گزارش داد: بر اساس اطلاعات اولیه دستگاههای امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس متعهد شده اند که ضرر و زیان شرکتهای یوتلست و آرکیوا که دهها میلیون دلار می شد را بپردازند.

منابع آگاه در شرکت آرکیوا همچنین بیان کردند: ادله ها نشانگر این موضوع است که دستگاه اطلاعاتی عربستان و شاهزاده بندر بن سلطان متعهد به پرداخت خسارت شرکتهای یوتلست و آرکیوا شده اند زیرا تلاشهای قبلی سعودی ها برای قطع برنامه های شبکه های ایرانی در سال گذشته با شکست روبرو شده بود.

شایان ذکر است ماهواره یوتل ست اخیرا اعلام کرد 19 کانال ماهواره ای ایران را بدلیل تحریم های اتحادیه اروپایی از روی ماهواره خود قطع کرده است.