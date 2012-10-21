عملیات اجرایی نمایشگاه دائمی فرش قم آغاز می شود

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه احداث نمایشگاه دائمی فرش از مصوبات سفر رهبری به قم بوده است بیان کرد: در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت زمین احداث این نمایشگاه را از سازمان مسکن و شهرسازی تحویل گرفته است.



وی با بیان اینکه محل احداث این نمایشگاه ابتدای عوارضی قم - تهران است اظهار داشت: با توجه به برآوردهای صورت گرفته 6 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه نیاز است.



معاون برنامه ریزی استانداری قم در ادامه به طرح قطار سریع السیر تهران - قم که از مصوبات سفر رهبری بود اشاره داشت و گفت: با توجه به راه اندازی قطار تهران - اصفهان،‌ یک ایستگاه نیز در این مسیر برای قم تعریف شده و عملا این پروژه در دل طرح قطار تهران – اصفهان شکل گرفته است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه 320 پروژه در سفر رهبری به قم تصویب شد خاطرنشان کرد: تعداد 128 پروژه به طور کامل اجرا و البقی نیز به جز پروژه آبرسانی به دشت مسیله قم در دست احداث است.



دهناد در ادامه با اشاره به اینکه موانع طرح انتقال آب به دشت مسیله نیز برطرف شده است گفت: محل انتقال آب از تهران به دشت مسیله مشخص شده است و تا یک ماه آینده نیز این طرح عملیاتی خواهد شد.