به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده در جلسه کارگروه کشاورزی آذربایجان غربی افزود: متاسفانه با وجود ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای طرح ساماندهی چاه های غیر مجاز استان بویژه در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با توجه به شرایط کم آبی آن، روند ساماندهی چاه های غیر مجاز به کندی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه حفرچاههای غیرمجاز و استفاده بی رویه و خارج ازکنترل از ذخایر آبهای زیرزمینی آذربایجان غربی یکی از مشکلات اساسی است، اظهار داشت: ساماندهی چاه های غیرمجاز به همراه صرفه جویی آب در بخش کشاورزی با اجرای طرح آبیاری تحت فشار یکی از راهکارهای اساسی در جهت احیای دریاچه ارومیه است.

استاندار آذربایجان غربی 15 آبان ماه سالجاری را آخرین مهلت تکمیل پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات از کارگروه توسعه کشاورزی تعیین و عنوان کرد: در این راستا آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطب های اصلی کشاورزی کشور باید از سهمیه 127 میلیارد ریالی تسهیلات بانکی بهره مند شود.

جلال زاده با بیان اینکه این در حالی است که متاسفانه تعداد طرحهای معرفی شده به بانک عامل در برابر تعداد درخواستها بسیار پایین است، ادامه داد: آبادانی زمین های بایر و مستعد از اهداف و برنامه های طرح توسعه کشاورزی بوده که باید با استفاده از این تسهیلات در استان محقق شود.

وی با اشاره به شناسایی 53 هزار هکتار از اراضی مستعد آذربایجان غربی برای اجرای طرح های توسعه زراعی و باغی کشاورزی، گفت: تکلیف تامین آب این ارارضی تا سه روز آینده باید مشخص و اراضی که امکان تامین آب آنها تا یک سال آینده وجود دارد، مشخص و معرفی شود.