علی اسدزاده مدیر موسسه تصویرگستر پاسارگاد درباره وضعیت فعالیت این موسسه پس از اظهارات هفته گذشته علیرضا سجادپور مبنیبر تعلیق فعالیتهای موسسه به دلیل تخلف در انتشار فیلم سینمایی گشت ارشاد، به خبرنگار مهر گفت: من در جریان این تعلیق نیستم.
وی افزود: تا کنون هیچ نامهای در این زمینه دریافت نکردهایم که بخواهم درباره آن صحبت کنم. اگر این موضوع صحت داشته باشد به هر حال من باید نامه رسمی آن را قبل از اعلام به رسانهها، دریافت میکردم نه اینکه در مطبوعات درباره آن بخوانم.
اسدزاده در ادامه گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده اولین نسخه نمایش خانکی "روزی روزی گاری فوتبال" از روز 7 آبان ماه توسط این موسسه توزیع خواهد شد.
وی افزود: همچنین بخش اول از فصل سوم "قلب یخی" نیز از این هفته چهارشنبه سوم آبان ماه در سراسر کشور آغاز خواهد شد. نسخه خانگی "خوابم میآد" رضا عطاران نیز از آبانماه وارد بازار خواهد شد. همچنین فیلم "چک" کاظم راستگفتار نیز به زودی توزیع میشود.
پیش از این اعلام شده بود که قسمت اول "روزی روزگاری فوتبال" ساخته نیکی کریمی قرار بوده از امروز 30 مهر ماه توزیع خانگی شود که با صحبتهای اسدزاده به هفته دیگر موکول شده است.
علیرضا سجادپور هفته گذشته اعلام کرده بود فعالیتهای موسسه "تصویرگستر پاسارگاد" به دلیل تخلفات صورت گرفته در زمینه انتشار نسخه ویدئویی "گشت ارشاد" به مدت سه ماه تعلیق خواهد شد.
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