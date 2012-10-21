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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

طی بیانیه ای؛

مجلس خواستار حذف نقاط حادثه خیز در مسیر اردوهای راهیان نور شد

مجلس خواستار حذف نقاط حادثه خیز در مسیر اردوهای راهیان نور شد

180 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای ضمن هم دردی با خانواده های حادثه دیده بروجن از مسئولین وزارت آموزش و پرورش، کشور و راه و شهرسازی خواستند اقدامات لازم را در راستای افزایش ایمنی دانش آموزان و حذف نقاط حادثه خیز در مسیر اردو های راهیان نور انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه روز یکشنبه بیانیه ای با امضای 180 نماینده مجلس شورای اسلامی برای ابراز همدردی با مردم بروجن و خانواده های حادثه دیده و تذکر لازم به مسئولان اجرایی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با قرائت قسمتی از این بیانیه گفت: در این بیانیه نمایندگان ضمن همدردی با خانواده های حادثه دیده خود را شریک غم خانواده های داغدار دانسته و این حادثه تاسف برانگیز را به ملت ایران به ویژه مردم استان چهارمحال و بختیاری و مقام معظم رهبری تسلیت گفتند.

علیرضا منادی ادامه داد: در این بیانیه نمایندگان از مسئولین وزارت آموزش و پرورش، کشور و راه و شهرسازی خواستار انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری از وقوع چنین حوادثی شدند.

نماینده مردم تبریز تصریح کرد: نمایندگان در بیانیه خود همچنین تاکید کردند وزارت آموزش و پرورش باید به فوریت در دستورالعمل های خود در راستای حفظ ایمنی هر چه بیشتر دانش آموزان بازنگری کند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی را اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: وکلای ملت همچنین در بیانیه خود وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند با فوریت نسبت به حذف نقاط حادثه خیز در تمام کشور به خصوص مناطق حادثه خیز در مسیر تردد کاروان های راهیان نور اقدام نمایند. و با توجه به حودث مشابه در گذشته ضمن قدردانی از اصل انجام اردوهای راهیان نور ضروری است مسئولین اعزام کاروان های راهیان نور اقدامات ایمنی از قبیل استفاده از حمل و نقل مناسب را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 1724896

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