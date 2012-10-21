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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

کمبود پرستار با اجرای طرح "مهاد" جبران می شود

کمبود پرستار با اجرای طرح "مهاد" جبران می شود

رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی از اجرای طرح "مهاد" برای جبران کمبود نیروی انسانی مراکز درمانی در صورت تصویب نهایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباس زاده افزود: مهاد مخفف مدیریت هماهنگ آموزش و درمان است و در این طرح به نوعی مدیریت دانشکده های پرستاری و بخشهای درمانی هماهنگ می شود.

وی ادامه داد: در این طرح موضوع پرستاری در دانشکده ها به صورت یکپارچه در می آید و معاونت بالینی با وظایفی مشابه دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری مامایی تشکیل می شود.

رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی گفت: بر این اساس و در سیستم نوین در همه بیمارستانهای دانشگاهی (آموزشی و درمانی) با اولویت و به تدریج شعباتی از دانشکده های پرستاری مامایی افتتاح می شود و دانشجویان مقطع کارشناسی کلاسهای تئوری، عملی و کارآموزی را آنجا می گذرانند و بدین ترتیب از این ظرفینت استفاده و به فضای آموزشی اضافه می شود.

عباس زاده افزود: پرستاران با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا مشغول در بیمارستان نیز به عنوان عضو هیئت علمی بالینی با این شعبه ها همکاری می کنند و بدین ترتیب تا حدودی کمبود کادر آموزشی جبران می شود.

وی با بیان اینکه پرستاران کارشناسی ارشد و دکترا برحسب گرایششان می توانند در بیمارستان های مربوطه فعالیت و به صورت آبشاری آموزش ارائه کنند، گفت: به طور مثال کارشناسان ارشد و دکترا با گرایش کودکان می توانند در بیمارستان های تخصصی اطفال مستقر شوند.
 
رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی ادامه داد: دانشکده پرستاری با معاونت بالینی به عنوان مرکز، وظیفه نظارت، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی را برعهده دارد.
 
عباس زاده یادآور شد: هم اکنون این طرح مراحل مختلف تصویب را پشت سر گذاشته و قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی تهران و شهیدبهشتی و هیئت بورد پرستاری با این طرح موافق هستند و پس از ارائه به معاون آموزشی و درمان وزارت بهداشت و موافقت نهایی آنها حداقل 2 دانشکده پرستاری مامایی تهران و شهید بهشتی این آمادگی را دارند که بلافاصله در این نیمسال این طرح را اجرا کنند. 
کد مطلب 1724897

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