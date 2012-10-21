کمبود پرستار با اجرای طرح "مهاد" جبران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباس زاده افزود: مهاد مخفف مدیریت هماهنگ آموزش و درمان است و در این طرح به نوعی مدیریت دانشکده های پرستاری و بخشهای درمانی هماهنگ می شود.

وی ادامه داد: در این طرح موضوع پرستاری در دانشکده ها به صورت یکپارچه در می آید و معاونت بالینی با وظایفی مشابه دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری مامایی تشکیل می شود.

رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی گفت: بر این اساس و در سیستم نوین در همه بیمارستانهای دانشگاهی (آموزشی و درمانی) با اولویت و به تدریج شعباتی از دانشکده های پرستاری مامایی افتتاح می شود و دانشجویان مقطع کارشناسی کلاسهای تئوری، عملی و کارآموزی را آنجا می گذرانند و بدین ترتیب از این ظرفینت استفاده و به فضای آموزشی اضافه می شود.

عباس زاده افزود: پرستاران با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا مشغول در بیمارستان نیز به عنوان عضو هیئت علمی بالینی با این شعبه ها همکاری می کنند و بدین ترتیب تا حدودی کمبود کادر آموزشی جبران می شود.

وی با بیان اینکه پرستاران کارشناسی ارشد و دکترا برحسب گرایششان می توانند در بیمارستان های مربوطه فعالیت و به صورت آبشاری آموزش ارائه کنند، گفت: به طور مثال کارشناسان ارشد و دکترا با گرایش کودکان می توانند در بیمارستان های تخصصی اطفال مستقر شوند.

رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی ادامه داد: دانشکده پرستاری با معاونت بالینی به عنوان مرکز، وظیفه نظارت، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی را برعهده دارد.

عباس زاده یادآور شد: هم اکنون این طرح مراحل مختلف تصویب را پشت سر گذاشته و قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی تهران و شهیدبهشتی و هیئت بورد پرستاری با این طرح موافق هستند و پس از ارائه به معاون آموزشی و درمان وزارت بهداشت و موافقت نهایی آنها حداقل 2 دانشکده پرستاری مامایی تهران و شهید بهشتی این آمادگی را دارند که بلافاصله در این نیمسال این طرح را اجرا کنند.