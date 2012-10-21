کمبود پرستار با اجرای طرح "مهاد" جبران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباس زاده افزود: مهاد مخفف مدیریت هماهنگ آموزش و درمان است و در این طرح به نوعی مدیریت دانشکده های پرستاری و بخشهای درمانی هماهنگ می شود.
وی ادامه داد: در این طرح موضوع پرستاری در دانشکده ها به صورت یکپارچه در می آید و معاونت بالینی با وظایفی مشابه دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری مامایی تشکیل می شود.
رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی گفت: بر این اساس و در سیستم نوین در همه بیمارستانهای دانشگاهی (آموزشی و درمانی) با اولویت و به تدریج شعباتی از دانشکده های پرستاری مامایی افتتاح می شود و دانشجویان مقطع کارشناسی کلاسهای تئوری، عملی و کارآموزی را آنجا می گذرانند و بدین ترتیب از این ظرفینت استفاده و به فضای آموزشی اضافه می شود.
عباس زاده افزود: پرستاران با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا مشغول در بیمارستان نیز به عنوان عضو هیئت علمی بالینی با این شعبه ها همکاری می کنند و بدین ترتیب تا حدودی کمبود کادر آموزشی جبران می شود.
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