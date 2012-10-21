بانوان جودوکار چنارانی قهرمان مسابقات هفته تربیت بدنی خراسان رضوی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سعیدی، قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در این مسابقات ورزشکاران چناران و گلبهار در غالب یک تیم در مسابقات حضور یافتند و توانستند به مقام قهرمانی دست یابند.

وی افزود: در نتایج انفرادی مینو عقبایی در وزن 30 کیلوگرم نونهالان، یاسمن قاسمی در وزن 32 کیلوگرم نونهالان، زهرا رایج در وزن 36 کیلوگرم نونهالان، محدثه شعبانی در وزن 48 کیلوگرم نونهالان، شیرین خسروی در وزن 57 کیلوگرم نونهالان، مریم منصوری در وزن 40 کیلوگرم نوجوانان، فاطمه لعل نظام در وزن 48 کیلوگرم جوانان، فاطمه خیرالهی در وزن 52 کیلوگرم جوانان، زهرا رهنما در وزن 63 کیلوگرم جوانان، زهرا محبوب در وزن 70 کیلوگرم جوانان و آتنا خاکی در وزن 70 کیلوگرم بزرگسالان به مقام اول دست یافتند.

وی ادامه داد: همچنین خانم ها زهرا آبرومند در وزن 40 کیلوگرم نوجوانان،زهرا رضایی در وزن 44 کیلوگرم نوجوانان، ملیحه خان بابایی در وزن 48 کیلوگرم نوجوانان، بشری بفا در وزن 70 کیلوگرم نوجوانان، ملیحه دیانتی در وزن 78 کیلوگرم نوجوانان، سارا آقایی در وزن 78+ کیلوگرم جوانان و زهرا صادقی در وزن 63 کیلوگرم بزرگسالان به مقام دوم دست یافتند.

سعیدی بیان داشت: خانمها نیکی رستگار مقدم در وزن 27 کیلوگرم نونهالان،مهتاب رستگار مقدم در وزن 42 کیلوگرم نونهالان، فاطمه وکیلی در وزن 40 کیلوگرم نوجوانان و پریسا رضایی در وزن 57 کیلوگرم نوجوانان به مقام سوم دست یافتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران با اشاره به دو صحرانوردی گفت: مسابقات دو صحرا نوردی قهرمانی و انتخابی استان با کسب سه مدال برای ورزشکاران چناران همراه بود.

وی اظهارکرد: در این مسابقات که در جاده سوران شاندیز مشهد برگزار شد در رده سنی جوانان مجتبی باغبانی از چناران به مقام قهرمانی دست یافت.

وی افزود: همچنین در رده سنی نوجوانان آقایان سجاد اصغری به مقام دوم و مصطفی حسین پور به مقام سوم دست یافتند.

وی ادامه داد: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یک دوره مسابقات دارت در محل سالن تختی چناران برگزار شد.

سعیدی افزود: در این مسابقات که با حضور بیش از 30 ورزشکار برگزار شد در پایان آقای امیر بنی نجار به مقام قهرمانی دست یافت، محسن چنارانی نژاد دوم شد و محمدرضا صداقت و مهدی اسدی به مقام سوم مشترک دست یافتند.