  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۴۵

سريال تلويزيوني طعمه جلوي دوربين رفت

سريال تلويزيوني "طعمه" به كارگرداني "پرويز جعفري" جلوي دوربين رفت.

ليلا موسوي در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني خبرگزاري "مهر" با اعلام اين خبر گفت: فيلمبرداري اين سريال سه روز است كه شروع شده و لوكيشن علمك به اتمام رسيده و الان پشت كاخ نياوران مشغول فيلمبرداري هستيم.

ليلا موسوي كه خود يكي از بازيگران اين سريال است، افزود: سريال طعمه داستان يك سروان ارتش را بازگو مي كند كه به ماموريت مي رود و طي اين ماموريت حوادثي اتفاق مي افتد كه ايشان وفاداري خود را به وطن ثابت مي كنند.

 فيلم "طعمه" به سفارش ارتش جمهوري اسلامي و به نويسندگي و كارگرداني پرويز جعفري ساخته مي شود.

 تصويربرداري مجموعه در تهران ، امارات ، كيش ، شيراز ، بندر عباس و ... انجام مي شود و بازيگراني نظير بهمن دان ، حسين سحرخيز ، هما خاكپاش ، محمد الله قلي ، نيما مطلبي و ... در آن حضور دارند.

گفتني است در سريال "طعمه" عواملي نظير افشين عليزاده (فيلمبردار)، فريد كلهر (دستياركارگردان) ، عادل  آهو پاي (مدير توليد) و ... همكاري دارند.

 

کد مطلب 172490

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها