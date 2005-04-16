سريال تلويزيوني طعمه جلوي دوربين رفت

ليلا موسوي در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني خبرگزاري "مهر" با اعلام اين خبر گفت: فيلمبرداري اين سريال سه روز است كه شروع شده و لوكيشن علمك به اتمام رسيده و الان پشت كاخ نياوران مشغول فيلمبرداري هستيم.

ليلا موسوي كه خود يكي از بازيگران اين سريال است، افزود: سريال طعمه داستان يك سروان ارتش را بازگو مي كند كه به ماموريت مي رود و طي اين ماموريت حوادثي اتفاق مي افتد كه ايشان وفاداري خود را به وطن ثابت مي كنند.

فيلم "طعمه" به سفارش ارتش جمهوري اسلامي و به نويسندگي و كارگرداني پرويز جعفري ساخته مي شود.

تصويربرداري مجموعه در تهران ، امارات ، كيش ، شيراز ، بندر عباس و ... انجام مي شود و بازيگراني نظير بهمن دان ، حسين سحرخيز ، هما خاكپاش ، محمد الله قلي ، نيما مطلبي و ... در آن حضور دارند.

گفتني است در سريال "طعمه" عواملي نظير افشين عليزاده (فيلمبردار)، فريد كلهر (دستياركارگردان) ، عادل آهو پاي (مدير توليد) و ... همكاري دارند.