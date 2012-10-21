  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

طی بیانیه ای اعلام شد:

تشکر 170 نماینده مجلس از دست اندرکاران جشنواره فیلم مقاومت

تشکر 170 نماینده مجلس از دست اندرکاران جشنواره فیلم مقاومت

170 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای از دست اندرکاران جشنواره فیلم مقاومت انقلاب و دفاع مقدس تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای با امضای 170 نماینده از دست اندرکاران جشنواره فیلم مقاومت انقلاب و دفاع مقدس تشکر کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

جشنواره فیلم مقاومت و دفاع مقدس گام دوازدهم با موفقیت برداشت این رویداد مهم ملی و منطقه ای در این دوره با درک ضرورت ها و نیازهای روز جهان و کشورهای اسلامی و با اهتمام به مفهوم مقاومت و بیداری اسلامی و توجه خاص جنبش ها و جریانات اعتراضی ضد امپریالیستی و ضد استکباری جهان امروز در مقیاس وسیع  و در گستره منطقه ای برگزار شد که به دلیل اتخاذ راهبردهای رسانه ای و هدف گذاری های دقیق با واکنش ها و موضع گیری های تند رسانه های غربی و صهیونیستی مواجه شد که در اینجا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فرمانده بسیج مستضعفین، دبیر جشنواره و دیگر عزیزان تشکر شده است.

کد مطلب 1724901

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