  1. اقتصاد
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

یک خودرو جدید به زودی وارد بازار ایران می‌شود

لیفان X60 در کلاس خودروهای شاسی بلند SUV به زودی طی مراسمی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خودروی لیفان X60 با حجم موتور 1794 سی سی و 131  اسب بخار قدرت، پنچ دنده با ظاهری لوکس و امکاناتی که عمدتا در خودروهای مدرن یافت می‌شود؛ در هفته آینده رسما رونمائی خواهد شد.

این خودرو در کلاس خودروهای شاسی بلند قرار دارد؛ با سیستم ترمز ABS  با سامانه کنترل EBD، فرمان هیدرولیک و تلسکوپی قابل تنظیم، سیستم ایربگ، موتور پرقدرت، جعبه دنده روان با سنسورهای کنترلی، با سایر خودرو های پرامکانات  حاضر در این بازار رقابت می کند.

موتور این خودرو طراحی شرکت ریکاردو انگستان بوده که از آخرین تکنولوژی روز دنیا برخوردار است، همچنین این خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت، سانروف، سنسور دنده‌عقب، صندلی چرمی و دهها امکانات و تجهیزات دیگر که رانندگی آسان را برای راننده جویای امکانات فراهم می‌کند از دیگر ویژگی‌های این خودرو است. شرکت کرمان موتور پیش از این نیز لیفان 620 را به  بازار عرضه کرده است.
 

کد مطلب 1724902

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