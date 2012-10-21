به گزارش خبرنگار مهر، در هشتاد و سومین قسمت از روایت این کتاب مرجان شیرمحمدی این سطرها را می‌خواند: بلند شدم و ژ ـسه را گرفتم. به دیوار تکیه دادم. قنداق ژ ـ سه را روی پایم گذاشتم و چند بار سعی کردم گلنگدن را جلو و عقب ببرم. موفق نشدم. همین که خواستم قنداقِ اسلحه را جدا کنم، صدای انفجاری شنیدم و هم‌زمان به طرف جلو پرت شدم و با صورت به زمین افتادم". زهرا و چند تن از نیروها مجروح و چند تن شهید می‌شوند...

مجموعه "کتاب دا" بر اساس کتابی به همین نام و دربرگیرنده خاطرات سیده زهرا حسینی در گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیما، به تهیه کنندگی علی تقی پور و کارگردانی سینا عطائیان در ۱۲۰ قسمت و با همکاری ۵۵ هنرمند زن کشورمان تولید شده و در حال پخش است.

مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، لعیا زنگنه، نیوشا ضیغمی، پریوش نظریه، شقایق فراهانی، افسانه بایگان، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، شبنم قلی خانی، گیتی خامنه، روناک یونسی، پرستو صالحی، بهناز جعفری، لادن طباطبایی، فریبا کامران، عسل بدیعی، سحر دولتشاهی، خاطره حاتمی، آشا محرابی، خاطره اسدی، مینا ساداتی، تینا آخوندتبار، فقیهه سلطانی و … از جمله هنرمندانی هستند که تا کنون مقابل دوربین این برنامه رفتند و به روایت بخش‌هایی از کتاب دا پرداختند.