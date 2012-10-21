زیباترین مناظر پاییز در 12 نقطه از جهان

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای کوتاه پاییز نشانه آغاز فصل سرما برای برگهای درختان است. از آنجایی که پهن برگان قادر نیستند برگ های خود را در مقابل سرما حفاظت کنند پس از استخراج مواد مغذی شاخ و برگ خود مانند نیتروژن و فسفر شروع به ریختن آنها می کنند.



البته قبل از ریزش برگها در اوایل فصل پاییز مناظر بدیع و بی نظیری از درختان رنگارنگ در مقابل پنجره ها خودنمایی می کند. در حقیقت رنگدانه های طبیعی که کاروتنوئید نامیده می شود در برگها عامل ایجاد رنگ های زرد، قهوه ای و نارنجی است که همواره در برگ وجود دارند اما در فصل رویش با کلرو فیل های سبز رنگ پوشیده می شوند.

صخره های پاییزی

این منظره چشم نواز صخره های اطراف یک نهر خروشان است که با برگهای رنگارنگ فصل پاییز پوشیده شده است.

غروب پاییزی

رنگ های پاییزی که به هنگام غروب آفتاب در آسمان کلورادو پیش از افتادن خورشید به پشت کو ههای راکی مشاهده می شود از دیگر تصاویر چشم نواز فصل پاییز است.

گل های پاییزی



در ژاپن شکوفایی رنگارنگ گل لیکوریس در حوالی نقطه اعتدالین پاییز اتفاق می افتد به همین دلیل این گلها به نام گلهای اعتدالین پاییز معروف هستند.اعتدال پاییز در کشور ژاپن تعطیلاتی است که درآن مردم مراسم گوناگونی برای نیاکان خود برگزار می کنند و از این گل در این بزرگداشت ها به وفور استفاده می شود. همچنین شالیکاران ژاپنی از برخی بخش های این گل پاییزی برای دفع آفات برنج سود می برند.

پل پاییزی



آب راکد به همراه برگ های رنگارنگ درختان در پل کوپراستون نیویورک شاید به غیر از فصل پاییز واقعی در دیگر فصول نیز مناظر منحصر به فردی خلق کند اما رخداد چندین مرتبه تغییرات آب و هوایی مشابه فصل پاییز در این منطقه نشان می دهد که الگوی رنگ ها در هیچ دو پاییزی مشابه هم نیست.

تک برگ پاییزی

تک برگ قرمز افرا که در پشت بام های کشور فنلاند به وفور در پاییز مشاهده می شود برای ایجاد شدن نیازمند روز های آفتابی و نسبتاً گرم به همراه شبهای سرد و نه یخبندان است. رنگ قرمز برگ ها که انواع گونا گون دارد بیشترین رنگی است که در این منطقه دیده می شود. البته سایر رنگها در برگ های پاییزی این منطقه وجود دارد اما به ندرت ظاهر می شود که شاید دلیل آن این است که رنگ قرمزبه خاطر اینکه دارای مواد ضد یخ، ضد آفات و ضد آفتاب بیشتری نسبت به سایر رنگها است برگها را کمی بیشتر روی درخت نگه می دارد.

دالان پاییزی



تششعات آفتاب درخشان پاییزی وفرش رنگارنگی که از برگهای پاییزی به وجود آمده مسیری اغوا کننده برای عابران ایجاد می کند وآنها را بر می انگیزد که تا انتهای مسیر را پیاده بپیمایند.

آبشار پاییزی

شاخه غربی رودخانه پلزنت که از میان تنگه راکی می لغزد و عبور می کند با ردایی از درختان همیشه سبز سوزنی برگ و درختان رنگارنگ پهن برگ در فصل پاییز پوشیده می شود و پس از طی این دره پاییزی به یک سری آبشارهایی با ارتفاع حدود 120 متر منتهی می شود.

نهر پاییزی

مجموعه رنگارنگی از برگ ها در سطح رودخانه های نیو انگلند باعث شده که بسیاری از مردم فصل پاییز را جذابترین فصل برای پیاده روی درحاشیه این رودخانه قلمداد کنند.

دره پاییزی

رودخانه یلواستون که از میان دره بهشت در غرب آمریکا می گذرد و یکی از معروفترین مکان های ماهیگیری دنیا محسوب می شود می تواند منظره جذابی برای آنان که می خواهند در طبعت غوطه ور شوند فراهم کند. درحقیقت این دره پاییزی را در کنار سلسه جبال ابساروکا می توان به عنوان تندیس پاییز تلقی کرد.

باغ پاییزی



این استخر در یک باغ خصوصی در ژاپن واقع شده که در آن انعکاس برگ های رنگارنگ درختان افرا، جنکو و آلبالو درفصل پاییز مناظر بسیار فرح انگیزی ایجاد کرده به گونه ای که ژاپنی ها در این منطقه فستیوال پاییزی بر گزار می کنند.



فرش برگ پاییزی



توده هایی از برگ های رنگارنگ افرا در ماههای اکتبر و دسامبر در فنلاند در بخش های مختلف این کشور مناظری شبیه به دشتهای پوشیده از فرش های رنگارنگ در خیابان ها ایجاد می کند.

پارادوکس پاییزی



سفیدی برف در قله کوه و تاج های رنگارنگ درختان در دامنه سلسله کوههای سفید در نیوهمشایر پاردوکس بسیار جذابی را به تصویر کشیده است تا یاد آوری کند که در پس پاییز زیبا و پر بار روز های سرد و سخت زمستان در پیش است .