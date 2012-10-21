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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

امیری:

توسعه پرورش ماهی در زرند/ تسهیلات لازم در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

توسعه پرورش ماهی در زرند/ تسهیلات لازم در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

زرند - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی زرند با اشاره به لزوم استفاده بهینه از منابع در راستای تقویت زیر ساختهای اقتصادی گفت: در همین راستا پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

سید علی امیری در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان زرند با خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه است و برای رهایی از مشکلات موجود و تقویت اقتصادی کشاورزان و مردم شهرستان طرح توسعه استخرهای پرورش ماهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در همین راستا 15 هزار قطعه ماهی در استخرهای سرد آبی و گرم آبی زرند از دیروز آغاز شده است و بچه ماهی ها به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

امیری ادامه داد: پیش بینی می شود که تا پایان فصل صید ماهی 3.5 تن ماهی تولید شود.

وی از کشاورزان خواست در کنار مزارع خود اقدام به احداث استخرهای تولید ماهی کنند و به این ترتیب علاوه بر افزایش تولید ملی بخشی از نیاز استان کرمان را نیز تامین کنند.

امیری افزود: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته تا کنون میزان رها سازی ماهی در استخرهای گرم آبی و سرد آبی زرند نسبت به سال قبل رشد داشته است.

کد مطلب 1724906

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