توسعه پرورش ماهی در زرند/ تسهیلات لازم در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

سید علی امیری در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان زرند با خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه است و برای رهایی از مشکلات موجود و تقویت اقتصادی کشاورزان و مردم شهرستان طرح توسعه استخرهای پرورش ماهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در همین راستا 15 هزار قطعه ماهی در استخرهای سرد آبی و گرم آبی زرند از دیروز آغاز شده است و بچه ماهی ها به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

امیری ادامه داد: پیش بینی می شود که تا پایان فصل صید ماهی 3.5 تن ماهی تولید شود.

وی از کشاورزان خواست در کنار مزارع خود اقدام به احداث استخرهای تولید ماهی کنند و به این ترتیب علاوه بر افزایش تولید ملی بخشی از نیاز استان کرمان را نیز تامین کنند.

امیری افزود: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته تا کنون میزان رها سازی ماهی در استخرهای گرم آبی و سرد آبی زرند نسبت به سال قبل رشد داشته است.