سیدمرتضی جوادی در گفتگو با مهر گفت: از اواخر مردادماه امسال تاکنون، تعداد 14 کشتی حامل نهاده‌های دامی وارد کشور شده که میزان آن بیش از 780 هزارتن است که این نهاده‌ها شامل 415 هزار تن ذرت، 245 هزار تن کنجاله سویا و 121 هزار تن جو است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: میزان خریدهای داخلی از واردکنندگان بخش خصوصی تا به حال 560 هزارتن ذرت، 230 هزارتن کنجاله سویا و 840 هزارتن جو بوده که تاکنون 460 هزارتن ذرت، 25 هزارتن جو و 230 هزارتن کنجاله تحویل گرفته شده و مابقی در حال تحویل گرفتن است.

وی تصریح کرد: همچنین در راستای تنظیم بازار فراورده‌های دامی اعم از گوشت، مرغ و شیر تاکنون 500 هزارتن نهاده در سراسر کشور توزیع شده تا تولیدکنندگان با مشکلی در این خصوص روبرو نباشند و تمام تلاش شرکت بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، حمایت و پشتیبانی از کار و سرمایه تولیدکنندگان است.

