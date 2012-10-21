شهرداری همدان در لیگ برتر ووشو بانوان کشور صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری همدان صدرنشین لیگ برتر ووشو بانوان کشور شد.

در پایان هفته سوم و چهارم از دور رفت رقابت‌های ووشوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان، تیم ووشو شهرداری همدان با برتری مقابل حریفان خود صدرنشین باقی ماند.

شهرداری همدان در هفته سوم در دیدار با هیئت ووشوی کرمانشاه 9 بر یک به پیروزی دست یافت و در هفته چهارم نیز مقابل گاز مازندران با نتیجه پنج بر چهار به برتری رسید.

در جدول رده بندی گروه دو این رقابت ها، شهرداری همدان با 12 امتیاز با اقتدار صدرنشینی خود را حفظ کرد، گاز مازندران با شش امتیاز به رتبه دوم جدول آمد و شهرداری چترود کرمان با یک امتیاز و تفاضل منهای چهار رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

این رقابت‌ها با حضور 10 تیم در دو گروه پنج تیمی به صورت رفت و برگشت و متمرکز در آکادمی ووشو تهران برگزار می‌شود.

تیم بدمینتون همدان در راه قهرمانی کشور

تیم بدمینتون جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور عازم قزوین شد.

مسابقات قهرمانی کشور از امروز در رده سنی جوانان در شهر قزوین در حال برگزاری است.

تیم همدان را آرین پورشفیعی صیقلانی، امین مؤمنی، امیر مهدی راعی، محمدرضا جمالی، علی جعفری،محمدرضا نظری تشکیل می دهند.

همچنین مربیگری تیم بدمینتون جوانان همدان را احمد مؤمنی و به سرپرستی محمدرضا عباسی عهده دار است.

برگزاری مسابقات فوتسال در جورقان

مسابقات فوتسال در شهر جورقان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات فوتسال در رده سنی نونهالان با حضور هفت تیم در سالن الغدیر جورقان برگزار شد.

در پایان این رقابتها تیمهای استقلال، صبا و شهرداری اول تا سوم شدند.

این رقابتها در رده سنی نوجوانان نیز با حضور هشت تیم برگزار شد که در پایان این دو رده از مسابقات تیم پارسه اول، ستارگان دوم و کولاک سوم شد.

همایش ورزش صبحگاهی و پرواز بادبادکها در کبودرآهنگ برگزار شد

همایش ورزش صبحگاهی و پرواز بادبادک ها در شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی همایش صبحگاهی با حضور مسئولان شهرستان و رؤسای هیئت های ورزشی با حضور 50 نفر در پارک لاله شهرستان برگزار شد.

همچنین مسابقه پرواز بادبادک ها با حضور 300 دانش آموز در محل زمین چمن استادیوم شهید شعاعی کبودرآهنگ برگزار شد.

در پایان این جشنواره به 20 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهداء شد.

امتیاز کامل دیدار هفته دوم برای کاراته کاران همدان

هفته دوم از دور رفت لیگ برتر کاراته در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در این هفته از رقابت ها و درگروه یک، تیم کاراته پاس برابر تیم هیئت کاراته تاکستان قرار گرفت که پاسی ها در مجموع امتیاز ها با نتیجه 27 بر 3 تاکستانی ها را شکست دادند و سه امتیاز کامل جدال هفته دوم خود را کسب کردند .

جدال دو تیم در کاتای انفرادی و تیمی با برتری محض کاراته کاران پاس خاتمه یافت و در کمیته نیز شش برد و یک باخت به نام پاسی ها ثبت شد.

در گروه دوم نیز صندوق قرض الحسنه امام سجاد (ع) با هیئت کاراته خراسان رضوی، ایران یاسا با فولاد مبارکه سپاهان و شهید داور زنی قرچک با شهرداری ساوه و در مرحله دوم ایران یاسا با هیئت کاراته خراسان رضوی، شهید داور زنی قرچک با صندوق قرض الحسنه امام سجاد (ع) و شهرداری ساوه با فولاد مبارکه سپاهان دیدار کردند.

نتیجه مسابقات پینگ پنگ بانوان انتخابی استان همدان اعلام شد

نتایج مسابقات انتخابی نونهالان و خردسالان بانوان همدان برای حضور در مسابقات چند جانبه کرمانشاه اعلام شد.

این رقابتها با حضور 20 نفر بازیکن در سالن شهداء همدان برگزار شد و در پایان این مسابقات در رده نونهالان، هدیه آقامحمدی، ملیکا سلطانی و زهرا عسکری به ترتیب اول تا سوم شدند و سهمیه حضور در مسابقات چند جانبه کرمانشاه را بدست آوردند.

همچنین در رده نوجوانان کیمیا نگینی، زهرا قائمی و نسیم عمید نسب به عنوانهای برتر دست یافتند.

نفرات برگزیده به مربیگری معصومه یعقوبی و به سر پرستی زهرا همائی از سوم آبان ماه به مسابقات چند جانبه کرمانشاه اعزام می شوند.

برگزاری مسابقات دو همگانی در جورقان

مسابقات دو همگانی در شهر جورقان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات دو همگانی با حضور 150 ورزشکار در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد.

در پایان این رقابتها در رده سنی نونهالان پژمان شکری، امید احمدی و مجتبی خانی اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان نیز مهدی احمدی، امیرحسین میرمهدی و بهزاد احمدی مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی جوانان نیز ابوالفضل سهرابلو اول، صابر مشهدی دوم و پوریا صفدری سوم شد.