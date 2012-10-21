12 روحانی بر ذبح شرعی در کشتارگاههای اردبیل نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهلول مرادی در جلسه هماهنگی ناظران روحانی ذبح شرعی در آستانه عید قربان اضافه کرد: مردم بر اساس سنت حسنه نسبت به خرید و ذبح دام اقدام می کنند که در این راستا دامپزشکی با تشدید فعالیتهای نظارتی باعث افزایش اطمینان خاطر شهروندان از لحاظ بهداشتی و شرعی بر لاشه دام های قربانی می شود.

وی به اهمیت سلامت مواد پروتئینی در تغذیه روزانه مردم اشاره کرد و افزود: در 160 آیه قرآن کریم به تهیه غذای سالم اشاره شده لذا وظیفه داریم در خوردن و آشامیدن سلامت مادی و معنوی را در نظر گرفته و پاک و طیب بودن غذای روزمره را مد نظر داشته باشیم چرا که غذا و لقمه حرام باعث آلوده شدن وجود انسان می شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه با تاکید بر اینکه در تمامی کشتارگاههای دام و طیور استان نظارتهای بهداشتی و شرعی به صورت منسجم انجام می گیرد، یادآور شد: در این راستا ناظران بهداشتی و شرعی دامپزشکی به سرعت فرآورده های خام دامی آلوده و غیر بهداشتی را ضبط کرده و نسبت به معدوم سازی آن اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از بیماریهای مشترک از راه تماس با دام بیمار و مصرف فرآورده های خام دامی آلوده به انسان انتقال می شود، تصریح کرد: براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی از بین هزار و 709 عامل بیماری زای انسان بیش از 832 مورد مشترک بین انسان و دام گزارش و در مجامع بین المللی تایید شده است.

وی بیماریهایی نظیر سل، بروسلوز (تب مالت) و هاری را از زمره خطرناکترین بیماریهای مشترک عنوان کرد و ادامه داد: ناظر ذبح شرعی دائما در معرض ابتلای به این بیماریهای خطرناک هستند و با احساس مسئولیت و مراقبتهای لازم سعی دارند این بیماریها در جمعیت انسانی وارد نشود.

مرادی همچنین از ضبط و معدوم سازی 148 تن فرآورده های خام دامی آلوده و غیر بهداشتی از ابتدای سال جاری در استان خبر داد و متذکر شد: 164 پرونده تخلف بهداشتی نیز در این مدت جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی عنوان کرد: مهر بهداشتی دامپزشکی بر روی لاشه های کشتاری در قصابیها و مراکز عرضه نشانه و معرف بازرسی بهداشتی و شرعی دامپزشکی بر این لاشه ها است و از مردم انتظار می رود در خرید گوشت مورد نیاز حتما به این مقوله دقت کنند.