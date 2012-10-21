بخش ویژه رحمةللعالمین در همایش باران غدیر ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست رسانه‌ای سومین همایش باران ‌غدیر صبح امروز یکشنبه 30 مهرماه با حضور محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری،‌ حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، دبیرهمایش و حبیب ایل‌بیگی دبیر اجرایی این همایش در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری، زائری با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش شناسایی ادیبان و هنرمندانی است که آثاری در زمینه غدیر دارند، گفت:‌ همایش باران غدیر تلاشی است در جهت ارتباط میان ادیان و تقویت و ساماندهی ادبیات ارتباطی میان ادیان. اساس این کار نیز الزام به امر پیامبر (ص) در جاودانه کردن حادثه غدیر در زبان ادبی و هنری است که نخستین بار با درخواست سرایش شعر از سوی ایشان پس از قرائت خطبه غدیر اعلام شد.

زائری در ادامه به موفقیت‌های این همایش در دو دوره از برگزاری خود اشاره کرد و گفت: اهتمام فراوانی به تدوین پایان‌نامه‌های دانشگاهی در مقطع دکتری در زمینه غدیر پس از برگزاری این همایش انجام گرفته و دبیرخانه همایش نیز آماده همکاری در جهت به انجام رسیدن آن و نیز انتشارشان است. در کنار آن میهمانان دعوت شده در همایش نیز در طول سال‌های گذشته در برنامه‌های مختلف بین‌المللی داخل شرکت کردند که این نشان از تاثیرگذاری همایش بوده است.

وی در ادامه به بخش‌های ویژه همایش در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال علاوه بر توسعه کمی به توسعه کیفی همایش نیز توجه شده است و بر همین موضوع بحث موسیقی و بازشناسی آیین غدیرخوانی در برنامه همایش گنجانده شده است. همچنین بخش خاصی چون رحمةللعالمین به منظور تجلیل از پیامبر اکرم (ص) با حضور هنرمندان مسیحی و هندو در همایش امسال اجرا خواهد شد و در کنار آن بزرگداشت پولس سلامه، شاعر مشهور لبنانی با حضور فرزندش رشاد سلامه در این همایش برگزار می‌شود.

زائری همچنین از رونمایی از کتاب «حماسه پیامبر (ص)» نوشته جورج شکور و «هماری رسول» شامل برگزیده آثار شاعران اردو زبان شبه قاره هند در منقبت امیرالمومنین (ع) دراین همایش خبر داد.

در ادامه این نشست خبری حبیب ایل‌بیگی، دبیر اجرایی این همایش با اشاره به مراسم افتتاحیه این همایش گفت: روز شنبه 6 آبان ماه و از ساعت 18 افتتاحیه همایش در تالار سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد.

در این مراسم در کنار برنامه شعرخوانی گروه قوالی مهرعلی خان از پاکستان به اجرای برنامه خواهد پرداخت و در کنار آن بزرگداشت زنده یاد پولس سلامه نیز برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری برنامه های ویژه پیامبراکرم (ص) در صبح روز یکشنبه 7 آبان در تالار سوره حوزه هنری خبر داد و گفت: ‌در این مراسم کتاب «هماری رسول» نوشته دهرمندرنات، نویسنده و پژوهشگر برجسته هندی رونمایی خواهد شد.

ایل بیگی، همچنین از برگزاری مراسم اختتامیه این همایش در بعدازظهر روز یکشنبه هفتم آبان ماه خبر داد و گفت: در این مراسم در کنار تقدیر از شرکت کنندگان همایش از کتاب «مناقب حضرت علی (ع) در شعر فارسی شبه قاره» با حضور نویسنده کتاب محمد سرفراز ظفر تجلیل خواهد شد.

دبیر اجرایی سومین همایش باران غدیر در ادامه از برگزاری نمایشگاهی از آثار هنری 45 هنرمند ایرانی در زمینه نقاش و گرافیک در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری همزمان با برگزاری این همایش خبر داد و گفت: 9 هنرمند عکاس کشورمان نیز 16 عکس خود را با موضوع غدیر همزمان با برگزاری این همایش در حوزه هنری به نمایش خواهد گذاشت.

ایل بیگی، همچنین از برگزاری مراسم ویژه‌ای با حضور شرکت کنندگان در این همایش در مشهد و نیشابور در روزهای 8 و 9 آبان ماه خبر داد و گفت: امسال از 6 کشور لبنان، هند، پاکستان، تونس، مصر و ایران در همایش باران غدیر شرکت خواهد داشت و شخصیت‌‌هایی همچون غلامعلی حدادعادل، ‌محمود اکرامی‌فر، مرتضی امیری اسفندقه، عباسعلی براتی‌پور و حسین اسرافیلی مهمانان ویژه همایش خواهند بود و در کنار آنان نیز شاعرانی چون عبدالخالد از پاکستان، بایرام شکلا از هند، دهرمندرنات از هندوستان، محمد بن محمد الهاوی غزی از کشور تونس، رشاد سلامه از لبنان، الیاس شبیری از لبنان و ... میهمانان این همایش خواهند بود.

وی در پایان از برگزاری دو نشست تخصصی با موضوع ادبیات و هنر میان دینی و میان مذهبی در روزهای 6 و 7 آبان در حوزه هنری خبر داد و گفت:‌ کارگاه خوشنویسی با حضور ابن کلیم احسن نظامی خطاط پاکستانی همزمان با برگزاری این همایش در حوزه هنری برگزار خواهد شد.