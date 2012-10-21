  1. استانها
  2. البرز
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

آخوندی:

همایش بسیج دانش آموزی در البرز برگزاری می شود

همایش بسیج دانش آموزی در البرز برگزاری می شود

کرج – خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز از برگزاری همایش سراسری بسیج دانش آموزی در این استان خبر داد.

ابراهیم آخوندی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: این همایش در هشتم آبانماه جاری همزمان با سالروز تاسیس بسیج دانش اموزی بصورت سراسری در تمامی شهرستانهای استان با حضور دانش اموزان بسیجی برگزار می شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ و تفکر بسیج به ویژه بسیج دانش آموزی، آشنایی دانش آموزان با ذخایر گرانبهای فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ خدامحوری و دین باوری و ... از اهداف اصلی این همایش به شمار می رود.

آخوندی گفت: با همکاری مراکز بسیج دانش آموزی شهرستانها در این هفته همایش ها و مسابقات فرهنگی ورزشی و قرآنی با موضوعات مرتبط برگزار خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز اعلام کرد: راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه ملی با استکبار جهانی با یک روز جا به جایی  در روز جمعه 12 آبان ماه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: دانش آموزان پس از پیمودن مسیرهای راهپیمایی به سمت مصلای نماز جمعه در این فریضه نیز شرکت می کنند.

آخوندی گفت: در استان البرز 34 هزار و 855 دانش آموزدر بسیج دانش آموزی عضویت دارند.

کد مطلب 1724914

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها