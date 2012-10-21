قیمت انواع ارز مبادلاتی امروز ثابت باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز در این مرکز نسبت به دیروز ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز یکشنبه 2544 تومان و یورو 3314 تومان نرخ‌گذاری شده‌اند ، البته درهم 693 تومان و لیر ترکیه 1417 تومان است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز غیرمرجع