  1. اقتصاد
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

قیمت انواع ارز مبادلاتی امروز ثابت باقی ماند

قیمت انواع ارز مبادلاتی امروز ثابت باقی ماند

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلاتی ارزی در روز یکشنبه 30 مهرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز در این مرکز نسبت به دیروز ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز یکشنبه 2544 تومان و یورو 3314 تومان نرخ‌گذاری شده‌اند ، البته درهم 693 تومان و لیر ترکیه 1417 تومان است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز غیرمرجع

نوع ارز قیمت (ریال)
دلار آمریکا  25445
یورو  33141
درهم 6928
لیرترکیه  14175
روپیه هند  473
روبل روسیه  824
یوآن چین  4069
کد مطلب 1724916

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها