به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری در نشست خبری سومین همایش باران غدیر که صبح امروز یکشنبه 30 مهر در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به منحصر به فرد بودن این همایش از حیث محتوا در کشور عنوان کرد: خاندان رسالت همواره مایه الهام و آفرینش ادبی برای هنرمندان بزرگ بوده‌اند و کمتر هنرمندی را می‌شناسیم که توانسته باشد بدرخشد، اما عشقی از این خاندان در دلش وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: آنچه ما امروز در هنر به آن مفتخریم از موهبت اهل بیت (ع) سرچشمه می‌گیرد که باید آن را چیزی فراتر از مذهب بدانیم. چه بسا هنرمندانی که با وجود اختلاف مذهب با ما وقتی اهل بیت (ع) را می‌شناسند، چنان شیفته آنها می‌شوند که بهترین بازتاب ازمحبت آنان در هنرشان نمود پیدا می‌کند.

رئیس حوزه هنری درادامه همایش باران غدیر را فرصتی برای جامعه فرهنگی کشور به منظور آشنایی با واقعیت گسترش موهبت اهل بیت (ع) در جهان دانست و گفت: امیدواریم فرصتی فراهم شود که این جشنواره به صورت بین‌المللی و در زمینه تمام هنرها برگزار شود. البته اگر هنوز جاهایی هست که نسبت به این موضوع بی‌اعتنایی می‌شود باید آن را ناشی از جهل دانست؛ چون طبیعی است که هر کسی که با موهبت اهل بیت (ع) آشنا شود به او عشق می‌ورزد.

مومنی در ادامه با اشاره به توهین اخیر به ساحت پیامبر (ص) گفت: این موضع ریشه در جای دیگری دارد. اگر اهل بیت (ع) و پیامبر (ص) درست به جهان شناسانده شده بود، این اتفاق رخ نمی‌داد. جشنواره امسال با توجه به این موضوع پیام بزرگی را با خود به همراه خواهد دارد که هنرمندانی از 6 کشور غیرمسلمان با ستایش خاندان اهل بیت (ع) آن را ارائه می‌کنند و این خود بزرگ‌ترین دلیل برای بیان عمق موهبت اهل بیت (ع) در دل جهانیان است.

وی در ادامه با اشاره به وجهه بین‌المللی جشنواره باران غدیر گفت: تا پیش از این فکر نمی‌کردیم که ماموریت حوزه هنری در بخش بین‌المللی تعریف شده است، اما در دوره جدید این موضوع مورد توجه زیادی قرار گرفته است و توسعه بیشتری نیز پیدا می‌کند. در همین راستا بسیاری از آثار مکتوب منتشر شده در حوزه هنری در حال ترجمه به زبان‌های زنده دنیا است و در کنار آن بسیاری از آثار سینمایی ما نیز در حال دوبله به زبان‌های دیگر است و به زودی هفته نمایش فیلم در کشورهای مختلف از سوی حوزه هنری برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری در پایان از مذاکراتی در زمینه ساخت سمفونی موسیقایی با موضوع غدیر از سوی دبیرخانه همایش باران غدیر خبر داد و گفت: این قطعه موسیقایی توسط یکی از هنرمندان موسیقیدان بزرگ کشور در حال ساخت است که در آینده نسبت به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.