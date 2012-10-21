داود خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، یک دوره مسابقات کشتی آزاد نونهالان در شهرستان گرمه برگزار شد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها با حضور 30 کشتی گیر نونهال در محل سالن ورزشی بانوان گرمه برگزار شد، افزود: در وزن 25 کیلوگرم مهدی شکاری قهرمان شد، امیرحسین اربابی در رده دوم جای گرفت و امیرعلی شکوری نیز به مقام سومی بسنده کرد.

خدابنده اظهار داشت: در وزن 32 کیلوگرم امیرحسن عباس زاده، مهدی دلودی و مهدی خلیلی به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: در وزن 42 کیلوگرم رضا نجاری در رده نخست ایستاد، امیرحسین شکاری دوم شد و مصطفی کاظمی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: در وزن 46 کیلوگرم علی داودی، مهدی آمارلو و علی جلالی اول تا سوم شدند و در وزن 62 کیلوگرم نیز عباس مرادی، علیرضا میرزاپور و مجید تمجیدی مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین در مورد رقابت‌های بدمینتون این شهرستان نیز اظهار داشت: رقابت‌های بدمینتون شهرستان گرمه نیز با حضور 40 ورزشکار در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان، به میزبانی شهر درق و در محل سالن شهدای این شهر برگزار شد.

به گفته خدابنده در پایان این مسابقات در رده سنی نونهالان حسین قاسمی قهرمان شد، تقی حسن زاده به مقام دومی دست یافت و رضا جعفری نیز سوم شد.

وی افزود: در رده سنی نوجوانان علی حسن زاده فرزند عزیز قهرمان، ابوالفضل قاسمی نایب قهرمان و علی حسن زاده نیز در رده سوم ایستادند.

خدابنده تصریح کرد: در رده سنی جوانان حمید ناصری پور در رده نخست ایستاد، هادی خواجه دوم شد و حسن حسن زاده نیز به مقام سومی بسنده کرد.