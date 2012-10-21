خسارت 8.9 میلیارد ریالی سیل به کشاورزی رامیان

رحمان صالحی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براثر این حادثه سه کیلومتر از جاده مزارع یوغرعلی با برآورد خسارت 400 میلیون ریال، 2.5 کیلومتر از جاده مزارع نلینبرگ با برآورد خسارت 250 میلیون ریال آسیب دیدند.

وی اظهار داشت: همچنین چهار کیلومتر از جاده مزارع قلعه - سوردره، دو کیلومتر از جاده مزارع محمد زمان و یک کیلومتر از جاده مزارع گلی پنر نیز آسیب دیدند.

وی اظهار داشت: سیلاب سالجاری، به 2.5 کیلومتر از جاده بین مزارع روستای جوزچال، سه کیلومتر از جاده مزارع آیش سفید چشمه، سه کیلومتر از جاده بین مزارع نامتلو، سه کیلومتر از جاده بین مزارع پلرزا، دو کیلومتر از جاده بین مزارع نقی آباد، سه کیلومتر از جاده بین مزارع مازیاران صدمه زد.

صالحی نسب عنوان کرد: در حادثه سیلاب سالجاری ساحتمان مرکزی فندرسک دچار آسیب شد که 190 میلیون ریال خسارت به آن وارد شده است.

مدیرجهاد کشاورزی رامیان اظهار داشت: تخریب سه مورد آب نما با برآورد خسارت دو میلیارد ریال،پل جوزچال با خسارت یک میلیارد ریال، بند انحرافی آیش رامیان با برآورد خسارت 800 میلیون ریال از دیگر موارد است.

وی افزود: لایروبی کانالها، قناتها و تنقه آبروهای لوله ای نیز به یک میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.