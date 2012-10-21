برنامه پزشک خانواده در سیمای خراسان رضوی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترکیبی پزشک خانواده در 20 قسمت 30 دقیقه ای تهیه شده در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی به تعیین و تبیین ضرورت اجرای پزشک خانواده برای عموم مردم می پردازد.

در این برنامه موضوعاتی چون پزشک خانواده کیست، چرایی و ضرورت پزشک خانواده، معرفی بسته خدمات سلامت، نظام ارجاع چیست، نظام پرداخت در پزشک خانواده، چگونگی مراحل ثبت نام در پزشک خانواده، جایگاه سلامت روان در برنامه پزشک خانواده، گردش کار در برنامه پزشک خانواده و تعریف سطوح مختلف پزشک خانواده بحث و بررسی می شود.

بنا بر این گزارش برنامه 52 قسمتی شهر کودک با آیتم های مختلف و پخش 3 روز در هفته در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی، با هدف سرگرمی تربیتی ویژه مخاطبان کودک تهیه شده است.

پویا ، خاله جان و عروسکی آقا جون ،مجریان برنامه هستند که در فضای استودیویی هر بار بر اساس موضوعی برنامه را اجرا می کنند و در لابه لای پلاتوها، آیتم های ورزشی، گزارشی، آموزش خط تحریری و اروگامی طرح می شود.

پیگیری مطالبات مردمی در برنامه اشاره

برپایه این خبر، میزگرد اشاره نیز در 52 قسمت 25 دقیقه ای با هدف ایجاد ارتباط بین مردم و مسئولان و پیگیری مطالبات مردمی در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی تهیه شده است.

در این برنامه با دعوت از مدیران ارشد و کارشناسان دستگاه های اجرایی به بررسی مشکلات پرداخته می شود.