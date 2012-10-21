  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

تایمز هندوستان:

نیروهای روسیه 49 شورشی را در منطقه قفقاز کشتند

نیروهای روسیه 49 شورشی را در منطقه قفقاز کشتند

نیروزهای روسیه امروز یکشنبه در عملیات امنیتی خود در منطقه قفقاز شمالی 49 نفر از شورشیان را کشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند ، ارتش روسیه که سرگرم عملیات امنیتی در منطقه داغستان بود 49 شورشی را کشت.

وزارت کشور روسیه اعلام کرده این عملیات برای پاکسازی تروریستها از پایتخت داغستان صورت گرفت.

این اقدام ارتش روسیه پس از اظهارات توام با عصبانیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در باره افزایش خشونت ها در شمال قفقاز صورت گرفت.

اینترفکس در این باره به نقل از کمیته ضد ترور کشور اعلام کرده است که این عملیات در چند منطقه و جمهوری مسلمان نشین ناآرام برگزار شده است و طی این عملیات برخی از نفرت انگیزترین فرماندهان ستیزه جویان، نیروها و حامیان آنها از بین رفته اند.

کد مطلب 1724925

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