به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم سیف ‌الهی گفت: اخیرا مشاهده شده است برخی افراد حقیقی یا حقوقی ضمن درج آگهی در رسانه‌های محلی، از طریق صدا و سیما و یا با ارسال پیام کوتاه اقدام به تبلیغ پیش فروش ملک یا ساختمان با هر کاربری کنند.

وی ادامه داد: هرگونه پیش فروش یا تبلیغ در موارد یاد شده، قبل از صدور پروانه ساختمانی و تفکیک زمین براساس ماده 101 قانون شهرداری‌ها، خلاف مقررات بوده و امکان سوء استفاده احتمالی عده‌ ای را فراهم می‌کند و ممکن است مردم براساس این آگهی ‌ها اقدام کنند و در آینده با مشکل مواجه شوند.

شهردار کرمان تصریح کرد: قبل از هرگونه درج آگهی مراجع مربوطه، باید استعلام رسمی از شهرداری کرمان اخذ و سپس نسبت به انتشار آگهی اقدام شود.

سیف‌الهی ادامه داد: در غیر این صورت هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری، بر عهده‌ دستگاه‌های منتشر کننده آگهی خواهد بود.

