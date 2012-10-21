نگاهی اجمالی به آخرین وضعیت مناطق زلزله زده/دیوارهای توکل بالا می روند

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله 21 مرداد آذربایجان شرقی خسارات بسیاری برجای گذاشت و هم اکنون در آستانه فصل سرما، اسکان اسیب دیدگان از زلزله اهمیت بسیاری دارد.

به این منظور برای تهیه گزارشی از آخرین وضعیت، تصمیم گرفتیم راهی مناطق زلزله زده شویم، برای رفتن به ورزقان دنبال ماشین می گردیم، ماشینی که راه بلد باشد و بتواند چند روستا ما را همراهی کند و در این بین چه ماشینی بهتر از ماشین نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی.

صبح زود به سمت ورزقان راهی می شویم. در طول مسیرمان آنچه می بینم کامیون های حامل مصالح ساختمانی است که برخی با پارچه نوشته هایی در جلویشان اهدایی بودن این محموله به مردم ورزقان را یادآوری می کنند.

آجر، شن، ماسه ، سیمان، بلوک سیمانی، تیرچه و دیگر ملزومات احداث یک ساختمان را می توان بر دوش این ارابه های آهنی دید که به شتاب برای کمک به زلزله زدگان راه می پیمایند.

وارد شهر ورزقان که می شویم اولین منظره پیش رویمان خانه های فرو ریخته اطرف خیابان اصلی شهر است که اهالی اش در میان بلوار شهر داخل چادرهای سفید اسکان یافته اند.

دفتر ارتباطات مردمی نماینده ورزقان هم گوشه میدان نخست شهر بر اثر زلزله آسیب دیده و درش تخته شده و به عوض آن یک چادر سفید دیگر وسط بلوار برای رسیدگی به امور مردم برپا شده است.

بچه هایی که از چادرها بیرون می آیند خواب آلودند . سردی هوا قابل لمس است . باد پیشانیت را اذیت می کند و زوزه سردش را در گوشت می کشد.

اهالی می گویند : "قاری ننه نین سویوقی گلیر" یعنی ننه سرما با برف و سرما در راهه .



می پرسم شب ها توی این چادرها چطور دوام می آورید؟ یکی می گوید: با هزار مصیبت ، همه لباس های گرممان را می پوشیم که سرما نخوریم به خصوص بچه ها.

برخی از بچه ها را نیز می بینم که با کیف مدرسه بر پشت عازم محل درس و مشقشان هستند. خواب از رنگ و رویشان می بارد ، توی این سرما از لحاف و تشک دل کندن کار سختی است.

جواد یکی از اهالی ورزقان است که با خانواده اش در داخل چادرهای هلال احمر ساکن هستند. از او در مورد بازسازی شهر می پرسم و می گوید: مسئولان کاری بکنند تا قبل از فصل سرما که عملا شروع شده است مردم اسکان دائم پیدا کنند.

او با یادآوری اینکه بزودی برف منطقه را سفیدپوش می کند، خانه سازی را در این منطقه غیر ممکن اعلام و خواستار اختصاص کانکس به زلزله زدگان است ....



به روستای زغن آباد می رویم . در این روستا فعالیت های عمرانی با جدیت در حال انجام است.

دیوارها یکی پس از دیگری بالا می روند تا در انتها دست به دست هم سقف خانه را بالای سر اهل خانه نگه دارند.

بچه ها در کنار پدران و مادرانشان مصالح جابجا می کنند . عده ای از آنها روی شن و ماسه ها برای دشمن فرضی سنگر گرفته اند و عده ای هم با فرغون مصالح جابجا می کنند و کمک حال والدینشان هستند.

آجرها یکی بعد از دیگری بالا انداخته می شوند و تیرچه ها روی ستون ها قرار می گیرند. بازسازی با سرعت در دست انجام است.

اهالی اینجا به کمک هم آمده اند و استادکارهای روستا به نوبت با کمک خانواده ها روی خانه ها کار می کنند. در بین آنها چند نفر کارگر کرد هم دیده می شوند ، از اهالی کرد آذربایجان غربی هستند. برای کار به اینجا آمده اند و راضی از اشتغال خود ، شب را هم در یک چادر زندگی می کنند، جوانند و غیرت کاری دارند.



به روستای لَلَلو می رویم اینجا نیز نبض زندگی می تپد. سنگها سوا شده اند ، میلگردها پای کار آماده هستند ، پی ها در حال کنده شدن هستند و ملات ریزی پی ها در دست انجام است .

مردی را می بینم که در میان اسکلت آماده خانه اش نشسته است. نزدیک می شوم و می پرسم حاجی شما کار را شروع نکرده اید ؟! که می گوید: منتظر مهندس ناظر بنیاد هستیم.

مردم تا نماینده شان را می بینند احاطه اش می کنند، هر کسی نامه ای به او می دهد یا خواسته اش را مطرح می کند.

راهم را در میان خانه های نیمه کاره ادامه می دهم . یادم می آید که این روستا روز زلزله چه حالی داشت و حالا چه شده است .

در راه بازگشت به تبریز پای صحبت های الهویردی دهقانی نماینده مردم شهرستان ورزقان می نشینیم و او برایمان از مشکلات می گوید. اینکه باید کانکس ها سریعتر به دست مردم برسد . سرما دارد اشک بچه ها را در می آورد و فردا اگر بچه ای تلف شود مقصر کیست؟



او می گوید: تلاش ها خوب است اما کافی نیست . هیچکس حاضر نیست خانواده اش یک شب را بین ویرانه های شهری بگذراند که زمانی رونقی داشت .



دهقانی تاکید می کند: فصل کار در ورزقان تمام شده است و تا حالا هم خدا به خاطر مردم سرما را به تاخیر انداخته وگرنه همین چند خانه روستایی را هم نداشتیم بهتر است در این مدت باقیمانده کانکس ها به منطقه ارسال شوند، اهر، هریس ورزقان فرقی ندارد اینجا ارسباران است و یک قانون نانوشته دارد و آن اینکه سرما استخوان می ترکاند.

چشمانم را می بندم و پرنده کوچکی را که روی میلگردها نشسته بود از خاطرم عبور می دهم . از سرما کرخ شده بود و نای پرواز نداشت اما امیدوارانه به خانه هایی می نگریست که اگر بخاری یکی از آنها گرم می شد می توانست زمستانش را بهار کند ، بعد جوجه ، بعد دانه و بعد ... ادامه زندگی.