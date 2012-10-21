راه اندازی اتوبوس ترافیک برای آموزش کودکان در قم

امیر تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال گذشته تئاتری در قم برای دانش آموزان مهدهای کودک و مدارس برگزار شد که نحوه عبور از خیابان را به دانش آموزان آموزش داد.

وی گفت: امسال به منظور آموزش نحوه عبور از خیابان، اتوبوس ترافیک توسط شهرداری قم ایجاد شده است که از این اتوبوس به عنوان سن تئاتر استفاده می شود.



وی بیان کرد: این اتوبوس وارد حیاط مدارس ابتدایی شده و داخل مدرسه برای دانش آموزان تئاتری آموزشی برگزار می کند.



مدیر آموزش و فرهنگ ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: تاکنون به 50 هزار دانش آموز دختر و پسر توسط اتوبوس ترافیک آموزش های لازم داده شده است.



وی ادامه داد: صد اجرا توسط اتوبوس ترافیک در مدارس ابتدایی استان، برخی از مهدهای کودک و همچنین بوستان های بنیادی و علوی برگزار می شود.



وی بیان کرد: نرم افزار بازی و سی دی مولتی مدیا نیز در خصوص آموزش ترافیک به کودکان توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ایجاد خواهد شد.