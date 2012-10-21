ادامه عملیات پاکسازی مناطق مختلف/ کشته شدن تروریستهای سعودی و لیبیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، در ادامه عملیات پیگرد گروههای مسلح در برخی مناطق سوریه از جمله حلب، دهها تروریست مسلح کشته و چندین دستگاه خودروی مجهز به تیربار آنها نیز منهدم شد.



اوضاع امنیتی حلب



نیروهای ارتش سوریه در یک عملیات ویژه در بستان الباشا در حلب، هفت دستگاه خودروی مجهز به تیربار را همراه تروریستهایی که سوار آنها بودند، منهدم کردند .

هلاکت تروریستهای سعودی و لیبیایی





بر اساس این گزارش، در عملیات پاکسازی حلب و حومه آن، شمار زیادی از تروریستهای مسلح از جمله تروریستهای سعودی و لیبیایی به هلاکت رسیدند.



یک منبع سوری در استان حلب گفت یک واحد از نیروهای ارتش در یک عملیات ویژه بر ضد تجمع تروریستها در "عرب فطومه در خان العسل"، چندین تروریست را کشتند که در میان آنها زیدان مصراتی ملقب به ابوالقاسم لیبیایی الاصل و عیسی الفیاض ابوالعبد ملقب به الوحش سعودی الاصل به چشم می خورند.



این منبع افزود نیروهای ارتش در حندرات در حومه حلب، مقر تروریستها به همراه چهار دستگاه خودرو که برای حمل سلاح و مهمات استفاده می کردند و یک خودروی مجهز به تیربار در منطقه بیره الباب در جنوب تادف را منهدم کردند.



همچنین یک واحد دیگر از نیروهای ارتش، سه تجمع تروریستها در منطقه البلدیه در بصراطون و حریتان متلاشی کردند.



نیروهای ارتش در عملیات پیگرد تروریستها در مناطق الحیدریه، هنانو، الکلاسه، باب قنسرین، السکری و میدان التنانیر و بستان القصر، تلفات و خسارتهای سنگینی به آنها وارد کردند.



کشته شدن خطرناک ترین تروریستها در حومه دمشق





در حومه دمشق، یک واحد از نیروهای ارتش، شماری از تروریستها را که به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در منطقه عربین دست می زدند، به هلاکت رساندند و دهها قبضه سلاح خودکار آنها را نیز ضبط کردند.



به گفته یک منبع در حومه دمشق، یکی از خطرناک ترین تروریستها هم در میان افراد کشته شده به چشم می خورد.

همچنین بر اثر انفجار بمبی که تروریستها در حال کار گذاشتن آن در نزدیک مسجدالعدنان در حومه دمشق بودند، شماری از آنها کشته و زخمی شدند.



شبکه اسکای نیوز هم از درگیری میان نیروهای ارتش و گروه مسلح موسم به ارتش آزاد در حرستا در حومه دمشق خبر داده است.



وضعیت امینتی درعا





یک واحد از نیروهای مسلح سوریه، مقادیری سلح سنگین و مهمات را در جریان یورش به مخفیگاه تروریستها در منطقه جمرین و بصری الشام کشف و ضبط کردند، در این عملیات، شماری از تروریستها کشته شدند.



همچنین 20 بمب کار گذاشته شده از سوی تروریستها در بصری الشام و جمرین که وزن آنها بین 25 تا 100 کیلوگرم بود، کشف و خنثی شد.



از سوی دیگر در ادامه اقدامات تروریستها برای از بین بردن نخبگان علمی و کادر پزشکی سوریه، یک پزشک متخصص در درعا ترور شد.



همچنین تروریستها، غسان الفرحان مدیر بانک خون درعا را از مقابل آزمایشگاه خود ربودند.



دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در القنیطره





نیروهای امنیتی سوریه در القنیطره، اعضای یک گروه تروریستی را که برای هدف قرار دادن شهروندان و نیروهای مسلح ، اقدام به بمبگذاری می کردند، دستگیر کردند.



در محله الرمل الجنوبی در لاذقیه، یک انبار حاوی سلاح و مهمات کشف شد.

