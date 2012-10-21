  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

در جلسه امروز صورت گرفت؛

رد دو فوریت طرح تاسیس سازمان غیر دولتی جهاد اقتصادی

رد دو فوریت طرح تاسیس سازمان غیر دولتی جهاد اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دوفوریت تاسیس سازمان غیر دولتی جهاد اقتصادی که بسیاری از وظایف آن همان وظایف وزارت اقتصاد و دارایی است، رای مخالف دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی امروز به دو فوریت طرح تاسیس سازمان غیر دولتی جهاد اقتصادی که از سوی برخی نمایندگان طرح شده بود رای مخالف دادند.

بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان این طرح و همچنین تبیین این طرح از سوی یکی از نمایندگان، در نهایت وکلای مردم با 42 رای موافق و 77 رای مخالف و 30 رای ممتنع از 226 رای دو فوریت این طرح را تصویب نکردند.

در صورت تایید نهایی این طرح سازمان غیر دولتی جهاد اقتصادی به منظور حل مشکلات اقتصادی جامعه و موازی با وزارت اقتصاد تاسیس می شود که بسیاری از وظایف وزارت اقتصاد را این سازمان نیز بر عهده دارد.

کد مطلب 1724937

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