اهدای کانکس به زلزله زدگان به جای وام دو میلیونی

فرامرز طرلانی در گفتگو با خبرنگار مهر تشریح کرد: در جلسه ای که سه روز گذشته با فرماندار ورزقان داشتیم اعلام شد مردم زلزله زده با رسیدن فصل سرما تا ساخته شدن خانه هایشان در کانکس اسکان داده شوند که در این صورت با دریافت کانکس، کمک هزینه دو میلیونی بلاعوض ملقی می شود.

وی همچنین ادامه داد: علی رغم اینکه هوا رو به سردی گذاشته و از نیمه آبان ماه بارش برف در این منطقه شروع می شود اما بنیاد مسکن تا کنون هیچ کانکسی را به زلزله زدگان این شهرستان نداده و هیچ خانه ای هم پی ریزی نشده است و تنها تعدادی از خیران به چهار خانوار کانکس اهدا کرده اند.

طرلانی در ادامه اظهار داشت: طبق تصمیمات گرفته شده قرار بر این بود که آمار گیری شده و خانواده هایی که خانه هایشان تعمیری است در خانه های خود اسکان یابند و خانواده هایی که خانه هایشان به طور کلی تخریب شده در کانکس اسکان پیدا کنند و این در حالیست که به دلیل تداوم زلزله ها در این منطقه مردم از بازگشت به خانه های تعمیری خود واهمه دارند.

رئیس شورای شهر ورزقان در ادامه سخنان خود یادآور شد: 800 خانوار خانه هایشان تخریب شده و تنها سرپناه آنها در سرما همان چادر است و از سوی دیگر به دلیل وجود روال اداری، ساخت و بازسازی خانه ها دچار وقفه و سکون طولانی شده است.

وی همچنین تاکید کرد: خانه های پیش ساخته مختص روستاها بوده و جز صدور 200 پروانه ساخت خانه در ورزقان هیچ اقدام دیگری انجام نشده است.

