انتخاباتی که پول در آن حرف اول را می زند/84 میلیون دلار برای فخرفروشی جمهوریخواهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین رابطه امروز رویترز در خبری با عنوان "حزب جمهوریخواه در رقابت با اوباما مزیت مالی ویژه ای به رامنی داد" می نویسد: در ماه منتهی به اکتبر جمهوریخواهان مزیت مالی ویژه ای را به میت رامنی دادند و بدین ترتیب او می تواند با انجام هزینه های بیشتر مسیر پیروزی خود در انتخابات ماه نوامبر را هموارتر کند.

بر اساس این گزارش، در ماه سپتامبر کمیته انتخاباتی میت رامنی و کمیته ملی جمهوریخوهان بصورت مشترک 183 میلون و یکصد هزار دلار از طریق کمک های نقدی حامیان مالی خود جمع آوری کرده اند این در حالی است که کمیته انتخاباتی اوباما فقط توانسته 149 میلیون و یکصد هزار دلار در این ماه پول کسب کند.

پول نقش بسزایی در انتخابات آمریکا داشته و اغلب ثروتمندان آمریکا تلاش می کنند تا با ارائه کمک های مالی و کمک به پیروزی نامزد مورد نظر خود خواسته ها و منافع خود را تامین کنند.

در همین رابطه مجله فوربس، فهرست400 ثروتمند آمریکا را اعلام کرد که در این میان 38 نفر از حامیان مالی میت رامنی در فهرست 400 نفره فوربس حضور داشتند، همچنین هفت نفر از حامیان باراک اوباما در فهرست فوربس حضور داشتند.

فوربس پیش بینی کرده که با نزدیک شدن زمان انتخابات کمکهای مالی میلیاردرهای آمریکا به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت.

در این میان شلدن ایدلسن، غولهای صنعت هتلداری و کازینو در آمریکا و دوازدهمین فرد ثروتمند آمریکا به همراه همسرش با کمک مالی 36 میلیون دلاری، بزرگ ترین حامی مالی انتخابات 2012 بوده است. شلدن ایدلسن 78 ساله یک یهودی-آمریکایی اکراینی تبار است که از زمان رقابتهای مقدماتی حزب جمهوریخواه، پولهای هنگفتی را به کیسه جمهوریخواهان ریخته است.

ایدلسن که از دوستان نزدیک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی است و از حامیان سرسخت این رژیم نیز است که در تلاش است فردی حامی منافع رژیم صهیونیستی به کاخ سفید راه پیدا کند.

چندی پیش ایدلسن در مصاحبه ای اعلام کرده بود که برای شکست دادن اوباما هر چقدر که لازم باشد هزینه خواهد کرد و حاضر است تا 100 میلیون دلار برای رسیدن به این هدف هزینه کند.

همچنین هارلد سایمن، بیزنسمن و از غولهای بازار بورس آمریکا در مصاحبه ای اعلام کرده است تا کنون 36 میلیون دلار برای بیرون کردن اوباما از کاخ سفید هزینه کرده است.

مجله فوربس فهرستی از افرادی که به کمپینهای انتخاباتی اوباما و رامنی کمکهای میلیون دلاری داشته اند را منتشر کرده است که در میان غولهای صنعت املاک، رسانه، شرکت های مخابراتی، سرمایه گذاری، معدن، بانکداری، سرمایه داری الکترونیکی، و شرکتهای نفتی به چشم می خورد.