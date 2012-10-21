تیم بتن دانشگاه آزاد یزد د افتخار آفرید

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی یزد به سرپرستی محمدعلی دشتی در دهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی روز بتن که در موسسه آموزش عالی علاء الدوله برگزار شد موفق به کسب یک مقام دومی و یک مقام سومی در رشته سازه محافظ تخم مرغ با بتن الیافی و تیم دوم این دانشگاه موفق به دریافت عنوان شایسته تقدیر در رشته سازه محافظ تخم مرغ شد.

محمد داودی افزود: دهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی روز بتن در پنج گرایش بتن سبک پر مقاومت دانشجویی، سازه محافظ تخم مرغ، سازه محافظ تخم مرغ با بتن الیاف، بتن خود تراکم اقتصادی، ویژه اعضای حقوق انجمن بتن ایران و مسابقه پوستر و پایان نامه برتر دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد با همکاری انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران در موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمینار گرمسار برگزار شد.

وی افزود: در رشته سازه محافظ تخم مرغ با بتن الیاف، تیم بتن واحد یزد با اعضای سید شهاب الدین حسینی نیک، مجتبی زارعزاده مهریزی، مصطفی لطیفی و احسان زحمتکش از میان 27 تیم شرکت کننده از دانشگاه های سراسر کشور، به مقام سوم دست یافت همچنین این تیم در گرایش سازه محافظ تخم مرغ که با حضور 49 تیم شرکت کننده از دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی برگزار شد، مقام دوم را کسب کرد.

داودی عنوان کرد: در نهایت تیم دیگر واحد یزد با اعضای محسن زارعزاده مهریزی، احسان حسن پور، حسین حدادزاده، سید شهاب الدین حسینی نیک، امیر زارع مهریزی موفق به دریافت عنوان شایسته تقدیر شد.