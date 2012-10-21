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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

خردمند در گفتگو با مهر:‌

دهکده سلامت توسط اوقاف در قزوین ساخته می شود

دهکده سلامت توسط اوقاف در قزوین ساخته می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مسئول بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان قزوین گفت: بزرگترین مجتمع خدمات رفاهی، فرهنگی و اقامتی با نام دهکده سلامت در قزوین ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد خردمند در مراسم کلنگ زنی ساخت حسینیه شهید انصاری در قزوین در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: خوشبختانه بستر مناسبی برای ساخت و ساز موقوفات در استان آماده شده و وجود زمین های وقفی به عنوان یک سرمایه اصلی زمینه فعالیت بنیاد توسعه و عمران را فراهم کرده است.

وی افزود: با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در موقوفات، شرایط برای مشارکت سرمایه گذاران در بخش عمرانی و کشاورزی و معدن فراهم شده و شورای توسعه و احیاء موقوفات استان با حضور نمایندگان استانداری، شهرداری، مهندسی سپاه، مسکن و شهرسازی و جمعی از سرمایه گذاران بزودی فعالیت خود را در راستای پویایی وقف آغاز خواهد کرد.

مسئول بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان قزوین تصریح کرد: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با نگاه اقتصادی تلاش می شود به سودآوری موقوفه ها کمک شود تا بتوانیم از درآمدهای اکتسابی برای آبادانی و عمران موقوفه ها استفاده کنیم.

خردمند بیان کرد: احداث مجتمع تجاری بازار بزرگ سنتی سرای چروک، جذب سرمایه گذار برای احداث بافت فرسوده خانه تقوی ها، ابوترابی و لیالی از موقوفات شهرستان قزوین و ساماندهی پروژه نیمه کاره واحدهای پاساژ تجاری مسجد امام جعفر صادق(ع) در شهرستان آبیک، فعالیت واحدهای کشاورزی و باغات دفتر اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات از کارهای مهم این واحد است.

این مسئول یادآورشد:‌ مرحله اول قرارداد باغ چهار هکتاری به پایان رسیده و طرح احیا و اصلاح آن نیز تنظیم شده که پس از اعلام نظر مسئول واحد کشاورزی بنیاد کشور اجرایی می شود.

خردمند اظهارداشت: اراضی 57 هکتاری قراراست از منابع طبیعی منفک شده و به تولیت واگذار شود و درمورد اراضی 9 هکتاری شینقر نیز جلسه تحویل تنظیم شده و اراضی 31 هکتاری رشتقون نیز در حال بررسی و تعیین تکلیف کارشناسی است.

وی گفت:‌ اراضی هفت هکتاری و 3700 مترمربعی و 2.5 هکتاری رشتقون در مرحله بررسی کارشناسی است و سه قطعه زمین کشاورزی بترتیب به مساحت های 50، 270 و 460 هکتار توسط پذیره گذار در حال واگذاری و شناسایی اراضی 22 هکتاری در کنار رودخانه شاهرود و در جوار امامزاده یعقوب انجام شده و در مرحله تنظیم قرارداد و واگذاری است.

خردمند یادآورشد: اراضی چهار هکتاری در موقعیت بافت مسکونی روستا، شش هکتاری مزروعی در جوار روستا و یک هزار و 60 هکتاری از منابع طبیعی به عنوان سهم موقوفه منتزع و به اوقاف ملحق شده و در حال واگذاری است.

این مسئول اظهارامیدواری کرد با توسعه فعالیت های اقتصادی در موقوفات، زمینه آبادانی و توسعه اماکن وقفی در استان تسریع شود.

کد مطلب 1724941

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