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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

ظهیری به مهر خبر داد:

اجرای طرح مهارت های زندگی در روستاهای قم

اجرای طرح مهارت های زندگی در روستاهای قم

قم - خبرگزاری مهر: مشاور امور بانوان استانداری قم از اجرای طرح مهارت های زندگی در روستاهای این استان خبر داد.

معصومه ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ در روستاهای قم کلاس های طرح رحمت برگزار شد و هم اکنون نیز کلاس های مهارت زندگی در روستاها آغاز می شود.

وی گفت: در کلاس های طرح رحمت نزدیک به هزار و 500 نفر در 20 پایگاه روستایی حضور داشتند.
 
مشاور امور بانوان استانداری قم بیان کرد:‌ در طرح آموزشی مهارت های زندگی 10 مهارت تبیین می شود.
 
وی گفت: در طرح مهارت های زندگی، مربیان بر اساس مخاطبانی که حضور دارند سرفصل ها را تغییر می دهند.
 
ظهیری با اشاره به اینکه آموزش های مهارت های زندگی در قم نیز به طور مرتب برگزار می شود افزود: اکنون در پایگاه های اجتماعی وابسته به بهزیستی قم، کانون مساجد قم، کانونهایی که با سازمان تبلیغات همکاری می کنند و پایگاه های بسیج طرح رحمت برگزار می شود.
کد مطلب 1724945

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