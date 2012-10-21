احداث دو تونل موقت در بزرگراه مدرس برای گذر پل طبیعت

به گزارش خبرگزاری ، حجت اله ملاصالحی با تأکید بر حفظ بالاترین سطوح ایمنی وکمترین میزان خلل در ترافیک بزرگراه مدرس در جریان احداث پل طبیعت یادآور شد: با احداث دو تونل محافظتی موقت بر روی این بزرگراه ادامه عملیات فنی و عمرانی این پروژه بین ضلع غربی و شرقی بزرگراه مدرس با حفظ ایمنی تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب و بالعکس میسر شده است.

وی از پل طبیعت به عنوان بزرگترین پل تردد غیرخودرویی کشور یاد کرد و افزود: پیشرفت عملیات عمرانی این پروژه مطابق برنامه است و با احداث تونلهای محافظتی فعالیتهای مربوط به نصب سازه ها، جوشکاری ها و اتصالات مربوطه با سرعت بیشتری تا تکمیل نهایی پل در سال جاری دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد تصریح کرد: طول تونلهای محافظتی حدود 40 متر و عرض آنها هم حدود 15 متر است که با ارتفاع بین 4.5 تا 8 متر هیچ محدودیتی را برای عبور و مرور خودروها ایجاد نخواهد کرد.

به گفته وی، تونل محافظتی مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس هم اکنون احداث شده و در مسیر جنوب به شمال نیز پس از هماهنگی های لازم، عملیات نصب سازه تونلها که از جنس ورقهای گالوانیزه مواج است انجام خواهد شد.

ملاصالحی پل طبیعت را یکی از شاخص ترین پلها و نمادهای شهری پایتخت از نظر طراحی، سازه و کارکرد عنوان کرد و افزود: با احداث این پل به طول 300 متر علاوه بر اتصال بوستانهای بنادر و طالقانی در دوسوی بزرگراه مدرس شهر تهران صاحب یک جاذبه گردشگری جدید خواهد شد.