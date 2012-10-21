حسین مهره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رشته ورزشی تیراندازی از جمله رشته‌هایی است که در سطح استان قم و در بین رشته‌های فعال ورزشی، پویایی و تحرک بسیار خوبی در بخش قهرمانی و همچنین همگانی دارد.



اعزام ترکیبی از تیراندازان جوان قم به مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ



وی عنوان داشت: این در حالی است که با توجه به اهمیتی که از نظر دین مبین اسلام نسبت به پرداختن به آن تاکید شده است، در بین نوجوانان و جوانان قمی به جایگاه خوبی دست پیدا کرده است و نفراتی که در مهمترین رقابت های قهرمانی و لیگ باشگاه‌های کشور در ترکیب تیم های اعزامی قم حضور دارند، همگی از همین جوانان ارزنده و جویای نام هستند.



رئیس هیئت تیراندازی استان قم افزود: یکی از اهداف هیئت تیراندازی استان قم به عنوان متولی این رشته ورزشی در سال جاری، حضور در رقابت‌های مهمی است که در قالب قهرمانی مردان و بانوان کشور و همچنین لیگ باشگاه‌های کشور، بر ‌اساس تقویم فدراسیون تیراندازی برگزار می‌شود.



وی اضافه کرد: برای همین منظور بهترین نفرات حال حاضر تیراندازی استان قم در طول یک هفته جاری درگیر رقابت‌های تیراندازی مردان جایزه بزرگ بین المللی هستند که از امروز به میزبانی کشورمان با حضور چهره های مطرح داخلی و خارجی به انجام می رسد.



رقابت 7 تیم خارجی و برترین‌های تیراندازی ایران در تفنگ و تپانچه



مهره ساز در ادامه با اشاره به ترکیب تیم اعزامی هیئت تیراندازی استان قم در رشته تفنگ بادی و تپانچه جایزه بزرگ بین المللی تهران، یاد آور شد: در ترکیب این تیم پنج تن از نفرات خوب و آماده تیراندازی قم یعنی هادی غرباقی، امیرحسین رمضانی، محمد ستاری، علی اصغر کلهر و علی ستاری عضویت دارند.



وی اظهار داشت: مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی تهران از امروز یکشنبه سی ام مهر ماه آغاز می شود و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به مدت سه روز تا سه شنبه دوم آبان به میزبانی مجموعه سالن های مجهز فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.



رئیس هیئت تیراندازی استان قم یاد آور شد: با ورود کاروان هر هفت تیم میهمان خارجی شرکت کننده در این دوره، مسابقات وارد مرحله آماده سازی و تدارک برای شروع هر چه با شکوه تر این رقابت ها شده است و تیراندازان از امروز با یکدیگر رقابت می کنند.



وی افزود: کاروان کشورهای هند، عمان، مجارستان، سوئد، مغولستان، پاکستان و ایتالیا به تدریج وارد تهران شده و در محل اسکان خود استقرار یافته و روز شنبه نیز مرحله تمرین رسمی خود را برگزار کردند تا از امروز یکشنبه سی ام مهرماه در مواد و رشته های مختلف به رقابت با رقبای داخلی و خارجی خود بپردازند.



مهره ساز بیان داشت: در واقع نخستین کشور وارد شده به تهران برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ تهران کاروان تیراندازی عمان با 14 تیرانداز و چهار همراه بود و از معروف ترین چهره های شرکت کننده در مسابقات جایزه بزرگ تهران می توان به پیتر شیدی تیرانداز نامدار مجاری اشاره کرد.