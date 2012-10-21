تاسیس سازمان غیر دولتی جهاد اقتصادی برای مقابله با جنگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی بنی هاشم نماینده مردم مشهد به عنوان یکی از طراحان طرح تاسیس سازمان غیردولتی جهاد اقتصادی در تبیین این طرح و لزوم تاسیس این سازمان اظهار داشت: سازماندهی و ساختار مناسب برای پیشبرد جهاد اقتصادی و اینکه بتوانیم این کار را با قوت و هماهنگی بیشتر دنبال کنیم، ضروری است.

وی با بیان اینکه در اقتصاد باید دو مسیر را به موازات هم بررسی کنیم، گفت: اولین موضوع بحث مدیریت منابع است، یک موضوع بحث مربوط به ارز مدیریتی که برای این منبع درآمدی است، می شود و موضوع دیگر و مهمتر بحث تولید است.

وی اظهار داشت: بحث تولید اشتغال و افزایش درآمد ها، مشارکت گسترده مردم را می خواهد و تولید دولتی و ساختارهایی که وابسته به دولت است، نمی تواند مشکلات مردم را حل کند.

وی با بیان اینکه ما از ابتدای انقلاب هر چه به مشکلاتی بر می خوردیم مانند دوران دفاع مقدس، آن مشکل را با مردم حل می کردیم، گفت: به این خاطر پیشنهاد دادیم تا سازمان غیر دولتی جهاد اقتصادی تشکیل شود.

وی افزود: دراین سازمان علاوه بر حضور یک نماینده از دولت، حضور نماینده ای از ولی فقیه نیز در صورت صلاحدید ضرروی می باشد و همچنین 8 نفر منتخبین از گروه های مردمی نیز به عنوان شورای مرکزی این سازمان غیر دولتی محسوب می شوند.

وی گفت: نمونه این کار را در ابتدای انقلاب با تشکیل جهاد سازندگی داشتیم و خدمات جهاد سازندگی را همگی به خاطر داریم.

نماینده مشهد درپایان اظهار داشت: تاسیس این سازمان غیر دولتی می تواند اقدامی در جهت اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی باشد.

خاطر نشان میشود دو فوریت این طرح در جلسه روز یکشنبه مجلس رای نیاورد.