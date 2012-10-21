تاسیس سازمان غیردولتی جهاد اقتصادی موازی کاری با وزارت اقتصاد است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان به عنوان مخالف طرح تاسیس سازمان غیردولتی جهاد اقتصادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دغدغه همکاران خودم را در خصوص مشکلات اقتصادی بوجود آمده و همچنین در بیان این طرح درست می دانم اما این طرح آنها را به اهدافی که مد نظر دارند نمی رساند.

وی در بیان ایرادات وارده به این طرح پیشنهادی اظهار داشت: یک سازمان غیردولتی اگر بخواهد تاسیس شود دیگر نیازی ندارد که دولت موسس آن باشد و باید یک نهاد غیردولتی آن را تاسیس کند.

عثمانی در ادامه افزود: در ارکان این طرح آورده شده که نماینده رهبری نیز در این سازمان غیردولتی حضور داشته باشد در حالی این اقدام با شان و جایگاه رهبری و نماینده ایشان همخوانی ندارد.

وی همچنین در خصوص شرح وظایف این سازمان اظهار داشت: وظایفی را که نمایندگان برای این سازمان تعیین کرده اند اکثرا وظایف وزارت اقتصاد است و مانند این است که ما یک وزارت اقتصاد غیردولتی تاسیس کنیم و این کار تا کنون در سابقه قانون گذاری مجلس نبوده است.

وی همچنین در خصوص منابع مالی این سازمان گفت: تشکیل یک سازمان محل هزینه می خواهد. مگر می شود بودجه دولتی از صندوق توسعه به یک سازمان غیر دولتی بدهیم.

عثمانی اظهار داشت: با تاسیس این سازمان بین وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان غیردولتی جهاد اقتصادی تداخل وظیفه پیش خواهد آمد و ما نمی توانیم به دولت بگوییم که شما یک سازمان غیردولتی تاسیس کن.